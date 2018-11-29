Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem davasÄ±nda gazetecilerin hapis cezasÄ± onandÄ±

Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem gazetesi ile dayanÄ±ÅŸmak iÃ§in baÅŸlatÄ±lan 'NÃ¶betÃ§i Genel YayÄ±n YÃ¶netmenliÄŸi' kampanyasÄ±na katÄ±lan gazetecilere verilen hapis cezasÄ± onandÄ±.

KapatÄ±lan Özgür Gündem gazetesi ile dayanÄ±ÅŸmak amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan "Nöbetçi Genel YayÄ±n YönetmenliÄŸi" kampanyasÄ±na katÄ±lan gazetecilere verilen 9 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ± onandÄ±.



KapatÄ±lan Özgür Gündem gazetesi ile dayanÄ±ÅŸmak amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan "Nöbetçi Genel YayÄ±n YönetmenliÄŸi" kampanyasÄ±na 16 Ocak 2018’de katÄ±lan gazeteci AyÅŸe Düzkan, Hüseyin Aykol, Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin BektaÅŸ ve RagÄ±p Duran’Ä±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada karar çÄ±ktÄ±. Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin verdiÄŸi kararda gazeteci Hüseyin Aykol'a "Örgüt propagandasÄ± yapmak" iddiasÄ±yla 3 yÄ±l 9 ay, Hüseyin BektaÅŸ, Mehmet Ali Çelebi, AyÅŸe Düzkan ve RagÄ±p Duran'a ise ayrÄ± ayrÄ± birer yÄ±l 6'ÅŸar ay hapis cezasÄ± verildi.



Karar duruÅŸmasÄ±nda avukatlarÄ±n savunma için süre talep etmesine raÄŸmen mahkeme heyeti, süre vermedi. Dava kapsamÄ±nda bazÄ± gazeteciler savunma yapmamasÄ±na raÄŸmen ceza verilmiÅŸti.

CEZALAR ONANDI

KararÄ±n verilmesinin ardÄ±ndan avukata Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’ne istinaf baÅŸvurusunda bulundu. BaÅŸvuruyu deÄŸerlendiren mahkeme, yerel mahkemenin gazetecilere verdiÄŸi cezanÄ±n hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±na karar verdi. Delillerde ve iÅŸlemlerde herhangi bir eksiklik olmadÄ±ÄŸÄ±, ispat bakÄ±mÄ±ndan deÄŸerlendirmenin yerinde olduÄŸu, eylemlerinin doÄŸru olarak nitelendirildiÄŸi ve kanunda öngörülen suç tipine uyduÄŸu, cezalarÄ±nÄ±n kanuni baÄŸlamda uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten mahkeme, esastan reddine karar vererek cezalarÄ± onayladÄ±.(MA)

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