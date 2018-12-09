'KayyÄ±m adaylarÄ±na karÅŸÄ± HDP Ã¶nde'

Yerel seÃ§imlere dair saha araÅŸtÄ±rmasÄ± yapan Rawest YÃ¶netim Kurulundan Roj Esir Girasun, bÃ¶lge illerinde HDP-CHP ittifakÄ±nÄ±n etkili olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bölge illerinde yerel seçimlere dair saha araÅŸtÄ±rmasÄ± yapan Rawest Yönetim Kurulu Üyesi Roj Esir Girasun, HDP ile CHP’nin ittifakÄ±n etkili olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, AKP’nin kayyÄ±m adaylarÄ±na karÅŸÄ± HDP’nin kazanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

31 Mart 2019 tarihinde yapÄ±lacak yerel seçimlere kÄ±sa bir süre kala siyasi partilerin ittifak arayÄ±ÅŸlarÄ± sürüyor. DiÄŸer taraftan adaylarÄ±nÄ± açÄ±klayan siyasi partiler de seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±lar. Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir gibi BüyükÅŸehirlerin seçim sonuçlarÄ±nÄ±n merak edildiÄŸi kadar kayyÄ±m atanan Bölge illerindeki sonuçlar da merak konusu. Bölge’de kamuoyu çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapan Rawest Ä°nsani ve Siyasi AraÅŸtÄ±rma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Roj Esir Girasun ile yerel seçimleri konuÅŸtuk.

DiyarbakÄ±r ve Hakkari gibi yerlerde kayyÄ±mlarÄ±n aday gösterilmesinin, bu iki kentte AKP teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n iflas ettiÄŸi anlamÄ±na geldiÄŸini söyleyen Girasun, yaptÄ±klarÄ± anketin sonuçlarÄ±na göre ise hem DiyarbakÄ±r’da hem de Hakkari’de HDP’nin ÅŸu an 24 Haziran seçimlerinin altÄ±nda seyretmekle beraber çok büyük farkla AKP’yi geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Girasun, Kürt siyasetinde yetkin, deneyimli ve daha önce siyasette kendisini kanÄ±tlamÄ±ÅŸ isimlerin DiyarbakÄ±r’da aday olmasÄ± durumunda ise AKP ile olan farkÄ±n açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Ä°LÇELERDE BAÅžA BAÅž DURUMU VAR

4 büyük Kürt ÅŸehri olan DiyarbakÄ±r, Van, Urfa ve Mardin’de saha çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten Girasun, HDP’nin Urfa’yÄ± kazanmasÄ± ne kadar zor bir ihtimal ise AKP’nin de Van’Ä± kazanmasÄ±nÄ±n o kadar zor olduÄŸunu vurguladÄ±. Girasun, DiyarbakÄ±r’Ä±n Çermik ve Hani; Van’Ä±n Bahçesaray, GevaÅŸ ve ErciÅŸ ilçelerinde AKP ve HDP’nin baÅŸa baÅŸ olduÄŸunu ifade etti.

IÄžDIR’DA Ä°YÄ° PARTÄ° FAKTÖRÜ

Kürt ve Azeri nüfusunun oransal olarak neredeyse eÅŸit olduÄŸu yerlerden IÄŸdÄ±r’da ise kutuplaÅŸma gördüklerini söyleyen Girasun, 24 Haziran’da MHP tabanÄ±ndan MHP’ye oy verip ErdoÄŸan’a oy vermeyen en yüksek oranÄ±n IÄŸdÄ±r’da olduÄŸunu belirtti. DemirtaÅŸ’tan sonra en fazla oyu Ä°nce’nin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Girasun, “AKP’nin oradaki Caferi tabanÄ± üzerinde son dönemde uyguladÄ±ÄŸÄ± politikalar tepkiye neden olmuÅŸtur. Ä°ttifakÄ±n oradan hangi partiden aday göstereceÄŸi önemlidir. Ä°yi Parti’nin göstereceÄŸi güçlü bir aday seçim sonuçlarÄ±nÄ± etkileyebilecektir’ dedi. Girasun, IÄŸdÄ±r’da HDP’nin göstereceÄŸi iyi bir adayla seçimi kazanmama ihtimalini bertaraf edeceÄŸini ifade etti.

CHP Ä°LE Ä°TTÄ°FAK ETKÄ°LÄ° OLACAK

DiÄŸer Bölge illerinde yaptÄ±klarÄ± saha çalÄ±ÅŸmalarÄ±na da deÄŸinen Girasun, HDP’nin mevcut il belediye sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±ramayacaÄŸÄ±nÄ± ve Bitlis’i kaybedebileceÄŸini söyledi. CHP ile yapÄ±lacak bir ittifak sonucu Kars ve Ardahan belediyelerini kazanabileceÄŸini ifade eden Girasun, ilçe belediye sayÄ±sÄ±nÄ±n ise artacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

BatÄ± illerinde HDP-CHP ittifakÄ±nÄ±n sonuçlara etki edeceÄŸini belirten Girasun 24 Haziran seçimlerinde HDP-CHP arasÄ±nda resmi bir ittifak olmasa bile tabanlarÄ± arasÄ±nda bir ittifak olduÄŸunu söyledi. Ä°stanbul, Ankara ve Akdeniz’de yapÄ±lacak bir ittifakÄ±n seçim sonuçlarÄ±nÄ± etkileyeceÄŸini söyleyen Girasun özellikle Mersin’de HDP’nin oyunun belirleyici olduÄŸunu vurguladÄ±. Girasun, Kürtlerin batÄ±da göstereceÄŸi desteÄŸe karÅŸÄ±lÄ±k CHP’nin tüm ülkenin doÄŸusundaki illerde ittifaka Ä±ÅŸÄ±k yakmasÄ±nÄ±n önemli olduÄŸunu vurguladÄ±. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 17:35

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