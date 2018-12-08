IPI: TÃ¼rkiyeâ€™nin basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ vaatleri sahaya yansÄ±mÄ±yor

UluslararasÄ± BasÄ±n EnstitÃ¼sÃ¼, 'TÃ¼rkiyeâ€™ye uluslararasÄ± taahhÃ¼t ve yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini bir kez daha hatÄ±rlatmak istiyoruz' aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

UluslararasÄ± BasÄ±n Enstitüsü (IPI), Türkiye’de gerçekleÅŸtirdiÄŸi temaslarda gazetecilere özgürlük saÄŸlanmasÄ± ve baÄŸÄ±msÄ±z medyanÄ±n geliÅŸmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

IPI, Türkiye’ye düzenlediÄŸi üst düzey ziyaretin son gününde, Ä°stanbul’da basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

Ä°stanbul, Taksim’de önceki gün gerçekleÅŸen toplantÄ±ya, IPI Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Markus Spillman, IPI üyesi ve BBC Ä°skoçya Eski YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü Sandy Bremner, IPI Direktörü Barbara Trionfi, IPI Türkiye Savunu Koordinatörü Caroline Stockford, Helsingin Sanomat VakfÄ± Temsilcisi Sanna Pekkonen ve IPI Türkiye Temsilcisi, Gazeteci Kadri Gürsel katÄ±ldÄ±.

Bianet’te yer alan habere göre toplantÄ±da Türkiye’de medyaya uygulanan baskÄ±lar ve Türkiye medyasÄ±nÄ±n geliÅŸiminde ileriye dönük baÅŸlÄ±ca endiÅŸe ve sorunlar ele alÄ±ndÄ±.

BASKILAR DARBE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°NDEN SONRA ZÄ°RVEYE ULAÅžTI

IPI Heyeti Türkiye ziyaretinde, Adalet ve Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±klarÄ±nÄ±n temsilcileri, CHP ve HDP liderleri, yabancÄ± diplomatlar ve gazeteciler ile bir araya geldi. IPI’nÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ofisi ve AKP yetkilileri ile görüÅŸme talepleri ise olumsuz sonuçlandÄ±.

Üç gün süren görüÅŸmelerin sonucunda yayÄ±mlanan bildiride Türkiye’deki ifade özgürlüÄŸünün durumu irdelendi.

IPI, vardÄ±klarÄ± sonucu “elim” olarak nitelerken, medyaya yapÄ±lan baskÄ±nÄ±n 2016’daki darbe giriÅŸiminden sonra tavan yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. IPI verilerine göre darbe giriÅŸiminden sonra 170’e yakÄ±n medya kuruluÅŸu kapatÄ±ldÄ±, yüzlerce gazeteci cezai kovuÅŸturmalara tabi tutuldu.

IPI verilerine göre "162 gazeteci hapiste. BunlarÄ±n 33’ü darbe giriÅŸiminden önce, 129’u ise darbe giriÅŸiminden sonra cezaevine gönderildi. 70 gazete (16 tanesi ileride tekrar açÄ±ldÄ±), 6 haber ajansÄ±, 24 radyo istasyonu, 17 televizyon kanalÄ± ve 20 dergi, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra kapatÄ±ldÄ±. Gazetecilere verilen toplam ceza süresi yaklaÅŸÄ±k 430 yÄ±l ediyor. Toplam 206 gazeteci bir ÅŸekilde kovuÅŸturmaya tabi tutuldu.”

AÄ°HM’NÄ°N KARARLARI DÄ°KKATE ALINMALI

IPI heyeti, hükümet temsilcileri ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmelerde Türkiye’nin Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM) hükümlerinin baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± gibi uluslararasÄ± insan haklarÄ± mekanizmalarÄ±nÄ±n deÄŸerlerine dair güvence aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Heyet, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n üst düzey yetkilileri ile görüÅŸüldüÄŸünü, özellikle AÄ°HM’nin son dönemdeki kararlarÄ±nÄ±n yerel mahkemeler tarafÄ±ndan dikkate alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ve ülkedeki benzer davalarda örnek teÅŸkil edeceÄŸini görüÅŸtüklerini ifade etti.

IPI Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Markus Spillmann, darbe giriÅŸiminden sonra zorlu bir sürecin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Türkiye’de güvenliÄŸin saÄŸlanmasÄ± adÄ±na bazÄ± önlemlerin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini anladÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ± ve ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Ancak, Türkiye’ye uluslararasÄ± taahhüt ve yükümlülüklerini bir kez daha hatÄ±rlatmak ve özgür bir basÄ±n sahnesinin oluÅŸabilmesi için gerekli koÅŸullarÄ±n saÄŸlanmasÄ± gereÄŸini yinelemek istiyoruz. Türkiye halkÄ±, özgür ve iÅŸleyen bir medya ortamÄ±ndan ve bilginin ülke içinde serbest dolaÅŸÄ±mÄ±ndan fazlasÄ±yla faydalanacaktÄ±r.” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Muhalif gazetelere THY ambargosuna 'hassasiyet kriteri' savunmasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 17:26

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