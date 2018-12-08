Alman ilaÃ§ tekeli Bayerâ€™de iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ±

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kimya ve ilaÃ§ tekellerinden biri olan Bayer AG, 12 bin iÅŸÃ§isini Ã§Ä±karmak istiyor.

DünyanÄ±n en büyük kimya ve ilaç tekellerinden biri olan Bayer AG, dünya genelinde 12 bin iÅŸçisini çÄ±karmak ve 10 bin civarÄ±nda iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bölümü satmak istiyor.

FATURA Ä°ÅžÇÄ°LERE

Aspirin denince akla gelen Alman kimya ve ilaç tekeli Bayer AG, dünya genelinde 12 bin iÅŸçi çÄ±karacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Bu yÄ±lÄ±n ortasÄ±nda Monsanto isimli ABD menÅŸeli tarÄ±m ilaçlarÄ± üreten ÅŸirketi 62.5 milyar dolara bünyesine katan Bayer, tekeli büyütmenin faturasÄ±nÄ± iÅŸçilere çÄ±kartÄ±yor.

Bayer tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n Monsanto’nun devralÄ±nmasÄ±yla ilgili olmadÄ±ÄŸÄ±, tekelin çok önceden planladÄ±ÄŸÄ± yeniden yapÄ±lanma planlarÄ± dahilinde olduÄŸu ileri sürüldü. Haziran ayÄ±nda sonuçlanan ve tüm ülkelerden onay alan devralma iÅŸlemi Bayer tekeline pahalÄ±ya mal olmuÅŸtu. Devralma iÅŸleminin önemli bir bölümünü kredilerle saÄŸlayan Bayer’in aÅŸÄ±rÄ± borçlanmasÄ± üzerine uluslararasÄ± mali sermaye kuruluÅŸlarÄ± tekelin kredi notunu düÅŸürmüÅŸlerdi.

Bu ise bir yandan tekelin daha fazla faiz ödemesi anlamÄ±na gelirken diÄŸer yandan borsa deÄŸerinin de erimesine sebep oldu. Bu da yeniden tekelin kredibilitesine yansÄ±yor.

AyrÄ±ca Monsanto’ya karÅŸÄ± ABD ve diÄŸer ülkelerde çiftçiler tarafÄ±ndan açÄ±lan tazminat davalarÄ± da devam ediyor. BunlarÄ±n sonuçlarÄ±nÄ±n da Bayer tekeline pahalÄ±ya mal olmasÄ± bekleniyor.

Monsanto’yu devralma planlarÄ±nÄ±n açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± dönem Bayer yönetimi, “Ä°ki ÅŸirketin birleÅŸmesi sonucunda yÄ±llÄ±k 2.6 milyar avro dolayÄ±nda sinerji saÄŸlayacaÄŸÄ±z” görüÅŸünü savunmuÅŸtu. Yani 2.6 milyar avro dolayÄ±nda tasarruf edilmesi öngörülüyordu.

‘SOSYAL AÇIDAN UYGUN’ AÇIKLAMASI

Tekelin iÅŸten atmalarÄ± bir kerede gerçekleÅŸtirmeyeceÄŸini açÄ±klayan Bayer yönetimi, “2021 sonuna kadar sosyal açÄ±dan uygun bir program kapsamÄ±nda iÅŸçi sayÄ±sÄ± azaltÄ±lacak” görüÅŸünü savundu. Bunun somut olarak ne anlama geldiÄŸi, nerede kaç iÅŸçinin iÅŸini kaybedeceÄŸi konusunda ise bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

DiÄŸer yanda ise tekelin, 1.57 milyar avro ciro yaptÄ±ÄŸÄ± hayvan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bölümünü ve deÄŸiÅŸik kimya ÅŸirketlerine üretim tesisi ve iÅŸçi kiralayan Curenta isimli ÅŸirketteki yüzde 60’lÄ±k payÄ±nÄ±n da satÄ±lacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Bu bölümlerin satÄ±lmasÄ±yla da tekeldeki iÅŸçi sayÄ±sÄ± 10 bin dolayÄ±nda azalacak.

Monsanto ile birleÅŸmeden sonra Bayer tekelindeki iÅŸçi sayÄ±sÄ± 20 bin artarak 108 bin 200’e çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Planlar tümden hayata geçirildiÄŸinde bu sayÄ±nÄ±n 88 bine düÅŸmesi bekleniyor.

Bayer tekeli 2017 yÄ±lÄ±nÄ± 35 milyar avro ciro ve 7.34 milyar avro kâr ile kapamÄ±ÅŸtÄ±.

BAYER Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NDEN GÖSTERÄ°

Tekelin iÅŸten atma ve iÅŸyerlerini uzun vadede azaltma planlarÄ±na karÅŸÄ± ilk tepki Wuppertal Bayer iÅŸçilerinden geldi. Tekelin 2025 yÄ±lÄ±na kadar iÅŸ güvencesi verdiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lan gösteride iÅŸten atmalarÄ±n üretim merkezlerini tümden kapatmanÄ±n ilk adÄ±mÄ± olacaÄŸÄ± endiÅŸesi dile getirildi.

SENDÄ°KA’DAN ‘SAÄžDUYU’ ÇAÄžRISI

Tekel yönetiminin özellikle Wuppertal’daki ARGE bölümünü gözden çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± gibi kan inceltici ilaçlarÄ±n üretiminin yapÄ±lmasÄ± planlandÄ±ÄŸÄ± bölüme de ihtiyaç kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Bayer’de örgütlü olan kimya iÅŸçileri sendikasÄ± IG BCE, tekel yönetimini saÄŸduyulu olmaya davet etti.(Köln/EVRENSEL)

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