08 Aralık 2018 04:09

Artık ekilmeyen tarım arazileri Belçika büyüklüğünde

ZMO Genel Başkanı Özden Güngör, çiftçilerin artık tarımdan vazgeçtiğini söylüyor.

Artık ekilmeyen tarım arazileri Belçika büyüklüğünde

ZMO Genel Başkanı Özden Güngör - Fotoğraf: Evrensel

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    Burcu YILDIRIM
    Ankara

    Türkiye’nin kendi kendine yetebilen sayılı tarım ülkelerinden birisi olması öğretilerinden yola çıkarak ithalat çıkmazına girmesini Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör ile konuştuk. Tarımsal ürünlerin geldiği son durumu ve tarım politikalarını gazetemize değerlendiren Güngör, 2018 yılı tarım ve hayvancılık bilançosunu paylaştı. Tarım politikalarında uygulanan yanlışların ithalat ile kapatılmaya çalışıldığını ifade eden Güngör, çiftçilerin dayanma gücünün kalmadığını belirterek “Çiftçimiz, 2017 yılında Zonguldak ilimizin toplam yüz ölçümü kadar tarım arazisini ekmekten vazgeçti. Son 15 yılda ise ekilmeyen tarım arazisi miktarı Belçika’nın toplam yüz ölçümünün (30 bin 528 kilometrekare) üzerine çıktı” dedi.

    ‘BİZ NASIL TARIM ÜLKESİYİZ DEDİK’

    Türkiye’nin kendi tarımsal ürününü üretmek yerine ithal etme kolaycılığını tercih ettiğini dile getiren Ziraat Mühendisleri Odası Özden Güngör, “2018 yılında maalesef ‘Biz nasıl tarım ülkesiyiz’ dedik” yorumunu yaptı. Tarım politikalarının Türkiye gerçeklerinden, üretimi destekleme ve yönlendirmeden uzak olduğunu ifade eden Güngör, “Tarım politikamızdaki olumsuzluklar, üretimde gerileme ve dış ticarette ithalat artışı olarak kendini gösterdi. Tarım sektörümüzde geçmiş yıllardan devralınan sorunlar artarak devam etti. Çiftçilerimiz uygulanan politikalar sonucunda üretimden vazgeçti, ithalatımız rekor kırdı, doğa tahrip edildi, derelerimiz, kıyılarımız, ormanlarımız yağmalandı. Kamusal kaynaklarımız ülke ekonomisindeki açıkların kapatılması amacıyla gelecek kaygısı duyulmadan yapılan özelleştirmelerle elden çıkarıldı” diye konuştu.

    TAHIL VE BİTKİSEL ÜRÜNLERDEKİ AZALMA DİKKAT ÇEKİYOR

    TÜİK verilerinden yola çıkarak, önceki yılın aynı dönemine göre tarım sektörü değerinin yüzde 1.5 azaldığını belirten Güngör, “Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde üretim miktarları yüzde 4.2, sebzelerde yüzde 3, meyvelerde yüzde 1.7 azalış gösterdi” dedi.

    Önemli ürünler bazında en büyük azalmanın yüzde 28.5 ile zeytinde yaşandığına değinen Güngör, “Biberde yüzde 25.9, kayısıda yüzde 23.9, fındıkta yüzde 23.7, kırmızı mercimekte yüzde 20, tütünde yüzde 14.4, buğday ve portakalda yüzde 7, şeker pancarında yüzde 5.4, patateste yüzde 5.2, domateste yüzde 4.7, kuru fasulyede yüzde 3.8 ve mısırda yüzde 3.4 oldu” diye konuştu.

    BUĞDAYDAN ETE İTHALAT ARTARAK DEVAM EDİYOR

    Buğday ithalatının ise 2017 yılına göre 1 milyon 100 bin arttığına dikkat çeken Güngör, “2017’nin ilk on ayında 3.5 milyon tondan 2018 yılında 4.6 milyon tona yükselerek yüzde 31 oranında artmış durumda”dedi. Sığır ve kırmızı et ithalatında da artış yaşandığını belirten Güngör, geçen yıla göre sığır ve et ithalatına 1 milyar 400 bin dolar fazla ödendiğini söyledi.

    ÇİFTÇİLER TARIMDAN VAZGEÇİYOR

    Yaşanan tarım politikaları ile çiftçilerin emeğinin karşılığını alamadığını belirten Güngör, “Çiftçimiz 2017 yılında Zonguldak ilimizin toplam yüz ölçümü kadar tarım arazisini ekmekten vazgeçti. Son 15 yılda ise ekilmeyen tarım arazisi miktarı Belçika’nın toplam yüz ölçümünün üzerine çıktı” dedi.

    ‘ÜRÜN FİYATININ DÜŞÜKLÜĞÜ ÇİFTÇİNİN DAYANMA SINIRINI AŞTI’

    Tarımsal üretimdeki sorunlar giderilmedikçe ve bu alanda gerekli adımlar atılmadıkça olumsuz sonuçların artarak devam edeceğini söyleyen Güngör, “Girdi fiyatlarının yüksekliği, ürün fiyatlarının düşüklüğü nedeniyle çiftçiler kârlı bir üretim gerçekleştiremeyecektir. Son yıllarda tekrar eden bu durum, çiftinin dayanma sınırını aşmıştır. Bu nedenle çiftçiler üretimden vazgeçmektedir. 2019 yılında tarımsal üretimden vazgeçme eğilimi daha da artacaktır. Üretimden vazgeçmek demek, güvenilir ve yeterli gıdaya ulaşmakta, halkımızın beslenmesinde sorun demektir. Bu sorunlar yumağı ve içine girilen enflasyon sarmalı sonucunda gıda fiyatları da oldukça yükselecektir” diye konuştu.

    İTHALAT SORUNU ÇÖZMÜYOR GÜNÜ KURTARIYOR

    Hayvansal ve kırmızı et üretiminde yaşanan sorunların ise ithalat yoluyla çözülmeye çalışıldığını ifade eden Güngör, “Sorunu çözmekten uzak, günü kurtarmayı amaçlayan bu yaklaşımın ve bu konudaki uyarıların dikkate alınmaması nedeniyle aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Enflasyonun çift haneli rakamlara çıkması üreticileri olumsuz olarak etkileyecek, üretim maliyetlerinin daha da artmasına yol açacaktır. Bu olumsuz etki küçük aile işletmelerinde daha da büyük olacaktır” dedi.

    Tarım alanlarının, meraların, suların, doğal kaynakların korunması ile ilgili yürütülen mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Güngör, bu konuda kamuoyunun duyarlılığının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bu duyarlılığı artırmak için çaba göstereceğiz” diye konuştu.

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