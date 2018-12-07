ErdoÄŸan: BahÃ§eli ile bu hafta iÃ§erisinde bir araya gelebiliriz

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, yerel seÃ§imlere iliÅŸkin bu hafta Devlet BahÃ§eli ile bir araya gelebileceklerini sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, AKP-MHP arasÄ±ndaki Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n yerel seçimde de sürmesine iliÅŸkin konuÅŸtu.

AA'nÄ±n haberine göre ErdoÄŸan, "Bu yerel seçim ülkemiz için ciddi manada yedi düvelin ülkemize, milletimize saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir dönemde büyük önem arz ediyor. Teknik çalÄ±ÅŸmalarÄ± yürüten arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlar tamamlamaz bu hafta içerisinde SayÄ±n Bahçeli ile bir araya gelebiliriz" dedi.

ErdoÄŸan, MÄ°T BaÅŸkanÄ± Hakan Fidan'Ä±n ABD Kongresi üyeleriyle bir araya geldiÄŸi iddiasÄ±na iliÅŸkin de "Latin Amerika seyahatinden sonra tabii MÄ°T BaÅŸkanÄ±mÄ±z oradan Kanada'ya ayrÄ±ldÄ± ama Kanada'dan sonra böyle bir geliÅŸme olmuÅŸ olabilir. Çünkü her an oralarÄ± da bilgilendirme arzusundayÄ±z. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± son olarak, bundan haberdar deÄŸilim ama Kanada seyahatinden haberdarÄ±m" ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 14:39

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