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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 14:35
Emre GÃ¼rcanlÄ± ile 'mega projeler'de yaÅŸanan iÅŸ cinayetlerini konuÅŸtuk
DoÃ§. Dr. GÃ¼rkan Emre GÃ¼rcanlÄ± ile GÃ¼ndem Ã–zel'de hÃ¼kÃ¼metin 'mega' projelerinde yaÅŸanan iÅŸ cinayetlerini konuÅŸtuk.
Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisinden Doç. Dr. Gürkan Emre GürcanlÄ± ile hükümetin övündüÄŸü 'mega' projelerde yaÅŸanan iÅŸ cinayetlerini ve sebeplerini konuÅŸtuk. (EVRENSEL WEB TV)
Ã‡ocuk iÅŸÃ§i Ã¶lÃ¼mlerinde tarihin en yÃ¼ksek rakamÄ±
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 14:35
Ä°ÅŸ cinayetleri raporu: Ekim ayÄ±nda en az 177 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
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