    • Emre GÃ¼rcanlÄ± ile 'mega projeler'de yaÅŸanan iÅŸ cinayetlerini konuÅŸtuk

    DoÃ§. Dr. GÃ¼rkan Emre GÃ¼rcanlÄ± ile GÃ¼ndem Ã–zel'de hÃ¼kÃ¼metin 'mega' projelerinde yaÅŸanan iÅŸ cinayetlerini konuÅŸtuk.

    07 AralÄ±k 2018 13:50

    Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisinden Doç. Dr. Gürkan Emre GürcanlÄ± ile hükümetin övündüÄŸü 'mega' projelerde yaÅŸanan iÅŸ cinayetlerini ve sebeplerini konuÅŸtuk. (EVRENSEL WEB TV)

    Ã‡ocuk iÅŸÃ§i Ã¶lÃ¼mlerinde tarihin en yÃ¼ksek rakamÄ±

    Ä°ÅŸ cinayetleri raporu: Ekim ayÄ±nda en az 177 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 14:35
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