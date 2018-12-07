Emre GÃ¼rcanlÄ± ile 'mega projeler'de yaÅŸanan iÅŸ cinayetlerini konuÅŸtuk

Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisinden Doç. Dr. Gürkan Emre GürcanlÄ± ile hükümetin övündüÄŸü 'mega' projelerde yaÅŸanan iÅŸ cinayetlerini ve sebeplerini konuÅŸtuk. (EVRENSEL WEB TV)

Ã‡ocuk iÅŸÃ§i Ã¶lÃ¼mlerinde tarihin en yÃ¼ksek rakamÄ±

Ä°ÅŸ cinayetleri raporu: Ekim ayÄ±nda en az 177 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 14:35

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