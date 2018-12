HÃ¼kÃ¼metin KYKâ€™sinden manzaralar

Hükümetin gençliğe dair söylediği her söz kurumları aracılığıyla en aşağıya kadar sirayet ediyor, bu noktada KYK yurtlarının imkanları kullanılıyor.

Mesut BAYLAV

Çukurova Üniversitesi

Üniversiteye başlayan her öğrencinin yaşadığı ilk problem kuşkusuz barınma problemi. Yurt başvurularının açıklanmasının ardından yerleşebilen öğrenciler açıkta kalmaktan kurtulurken, diğer öğrenciler ev ya da özel yurt arayışına giriyor. Peki son yıllarda devlet yurtlarında nasıl bir tablo öğrencileri karşılıyor? Bahsetmeye çalışacağım tablo yurtlardaki barınma, yemek, temizlik vb. sorunlarından ziyade -ki bunlara dergimizde sürekli yer veriliyor- yurtlarda egemen kılınmak istenen politik-ideolojik atmosfere değinme amacını güdüyor.

TARİKATLAR VE CEMAATLER YURTLARDA

Son bir yıl içerisinde gerçekleşen birkaç örnekle başlamak anlatılmak isteneni canlandırmada faydalı olacaktır. 2017 Aralık ayında Adana’da üniversite öğrencilerinin kaldığı devlet yurtları, tarikatların ve cemaatlerin ellerini kollarını sallayarak girip etkinlik düzenlediği yerler haline geldi. İş, ders çalışma ve etüt salonunun dini sohbet salonuna dönüştürülmesine kadar vardı. Gerçekleştirilen sohbetlerde güncel konulara denk düşen dini telkinlerde bulunulurken cihat çağrılarının yapıldığı da yurt öğrencileri tarafından dile getirilmişti. Yine yurtlarda psikologlar yerine dini eğitim almış “manevi destek uzmanları” ortaya çıkmaya başlamıştı.

ETKİNLİKLER BAHANE, PROPAGANDA ŞAHANE

Bir başka örnek Afrin operasyonunun başlamasının ardından ortaya çıkmıştı. Hükümet bu süreç içerisinde devlete bağlı olsun olmasın bütün kurumlarda Afrin’de başlatılan operasyonu destekleyen eylem ve etkinliklerde bulundu ya da bulundurdu. Bu durumdan KYK de üstüne düşen görevi aldı ve öğrencileri katmak için binbir çeşit çaba sarf edilen eylemler ortaya çıktı. Yurtlarda kalan öğrencilerin Afrin operasyonuna destek verdiği yönünde bir izlenim yaratmak isteyen hükümetin KYK’si, ışıklarla Afrin yazmaya kadar varan ilginç eylemlere imza attı. Kuşkusuz savaş politikalarına ülkenin her yerinden destek geldiği görüntüsünü vermek psikolojik bir üstünlük yaratmanın da algoritması olsa gerek.

Yine takvimsel dini etkinliklerinin KYK yönetimleri için önemli bir alan olduğunu söylemek yerinde olur. Bu “özel” günlerde yurt görevlisi olmayan; bazen müftülük görevlileri bazen de tam olarak ne idüğü belirli olmayan kişilerin gelip sohbetler düzenlemesi ve sohbetlere üniversite öğrencilerinin “ikramlar” üzerinden katılmaya çalışılması da hedeflenen misyonu tamamlar nitelikte.

İKTİDARA “UYUMLU” GENÇLİK

Verdiğim örneklerdeki eylem ve etkinlikleri çoğaltmamız mümkün. Fakat durumu görebilmek açısından yeterli duruyor. Öğrencilerin bu etkinliklere rağbet gösterdiğini söylememiz pek mümkün değil. Zira yurtlardaki sohbetler, çoğu zaman iki elin parmağını geçer bir katılımı sağlar noktada değil. Fakat bazı etkinliklere katılımın daha yoğun olduğu gerçeği de var.

Sözünü ettiğim etkinliklerin sayısının özellikle son iki yıl içerisinde daha da yoğunlaştığı gerçeği, tabloyu şekillendirmemizde bize yardımcı olacaktır. Öğrenciler KYK hesaplarına girdiklerinde önümüzdeki dönem yurtta gerçekleşecek etkinliklerin takvimini görme imkanına sahip.

Adana’daki devlet yurtlarının önümüzdeki dönem gerçekleşecek etkinliklerini inceleyelim: Tarih, Hz. Peygamber’in hayatı, Kur’an-ı Kerim, Arapça, temel dini bilgiler, Osmanlıca, Regaip Kandili, Kadir Gecesi, Çanakkale Zaferi, Zoru Başaranlar (Kariyer Sohbetleri), tütünle mücadele, Oyun Bozan Türkiye, Gelin Tanış Olalım vb. Aralara masa tenisi, takı tasarım, voleybol, sosyoloji, psikoloji gibi kurs-etkinlikler de serpiştirilmiş. Etkinliklerin ortak yanını açık ya da üstü kapalı bir değerler eğitiminin esas alınmış olması oluşturuyor. İktidarın siyasi-ideolojik söylemleriyle uyumlu, dini önceleyen, milliyetçi yaklaşımlarla örülü, milli ve yerli bir değerler eğitimi çerçevesinde şekillendirilmiş etkinlikler silsilesinin amacı açık ki bunlara uyumlu öğrenciler yetiştirmek. En aşağıdan en yukarıya kadar devam eden bir merdiven.

BÜTÜNÜN YANSITTIĞI GERÇEK

Maddelerin ve olayların birbirleri ile ilişkilerinden, birbirlerine dayanmasından ve birbirlerini belirlemesinden yola çıkarak hükümetin gençliğe dair uyguladığı her işlem bütünün parçalarını ortaya koyuyor. Elbette aslolan bütünün yansıttığı gerçektir. Gerçek şu ki; hükümet dinamizmine ve özgürlüğüne diğer kesimlerden daha yoğun sahip çıkma tutumuna sahip olan gençliği, ne pahasına olursa olsun kendi politikalarına kazanmayı hedeflemeyi yoğunlaştırarak sürdürüyor. Gençliğe dair söylediği her söz kurumları aracılığıyla en aşağıya kadar sirayet ediyor ve bu noktada KYK yurtları ve imkanları da sonuna kadar kullanılıyor. İçinden geçilen sürecin ihtiyacına paralel olarak da yurtlarda gerçekleşen etkinliklerde değişiyor ve rayına oturarak parça-bütün ilişkisini daha görünür hale getiriyor.

GENÇLER DİYANET’E ZİMMETLİ

4 Kasım 2018’de İstanbul Müftüsü’nün açıklamalarına da bakmak önemli. “Diyanet İşleri Başkanımız, her görevlinin 10 gençle yakından ilgilenmesini istiyor. Son gelen yazıda da 'Her görevlimiz 10 genci kendi evladı gibi görüp onlarla meşgul olacak' diyor. Yani her görevlimiz 10 genci üzerine zimmetlemelidir.”

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Aralık 2018 00:08

www.evrensel.net