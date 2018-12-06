HÃ¼kÃ¼metin KYKâ€™sinden manzaralar

HÃ¼kÃ¼metin genÃ§liÄŸe dair sÃ¶ylediÄŸi her sÃ¶z kurumlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla en aÅŸaÄŸÄ±ya kadar sirayet ediyor, bu noktada KYK yurtlarÄ±nÄ±n imkanlarÄ± kullanÄ±lÄ±yor.

Mesut BAYLAV

Çukurova Üniversitesi

Üniversiteye baÅŸlayan her öÄŸrencinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ilk problem kuÅŸkusuz barÄ±nma problemi. Yurt baÅŸvurularÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yerleÅŸebilen öÄŸrenciler açÄ±kta kalmaktan kurtulurken, diÄŸer öÄŸrenciler ev ya da özel yurt arayÄ±ÅŸÄ±na giriyor. Peki son yÄ±llarda devlet yurtlarÄ±nda nasÄ±l bir tablo öÄŸrencileri karÅŸÄ±lÄ±yor? Bahsetmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m tablo yurtlardaki barÄ±nma, yemek, temizlik vb. sorunlarÄ±ndan ziyade -ki bunlara dergimizde sürekli yer veriliyor- yurtlarda egemen kÄ±lÄ±nmak istenen politik-ideolojik atmosfere deÄŸinme amacÄ±nÄ± güdüyor.

TARÄ°KATLAR VE CEMAATLER YURTLARDA

Son bir yÄ±l içerisinde gerçekleÅŸen birkaç örnekle baÅŸlamak anlatÄ±lmak isteneni canlandÄ±rmada faydalÄ± olacaktÄ±r. 2017 AralÄ±k ayÄ±nda Adana’da üniversite öÄŸrencilerinin kaldÄ±ÄŸÄ± devlet yurtlarÄ±, tarikatlarÄ±n ve cemaatlerin ellerini kollarÄ±nÄ± sallayarak girip etkinlik düzenlediÄŸi yerler haline geldi. Ä°ÅŸ, ders çalÄ±ÅŸma ve etüt salonunun dini sohbet salonuna dönüÅŸtürülmesine kadar vardÄ±. GerçekleÅŸtirilen sohbetlerde güncel konulara denk düÅŸen dini telkinlerde bulunulurken cihat çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da yurt öÄŸrencileri tarafÄ±ndan dile getirilmiÅŸti. Yine yurtlarda psikologlar yerine dini eÄŸitim almÄ±ÅŸ “manevi destek uzmanlarÄ±” ortaya çÄ±kmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

ETKÄ°NLÄ°KLER BAHANE, PROPAGANDA ÅžAHANE

Bir baÅŸka örnek Afrin operasyonunun baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Hükümet bu süreç içerisinde devlete baÄŸlÄ± olsun olmasÄ±n bütün kurumlarda Afrin’de baÅŸlatÄ±lan operasyonu destekleyen eylem ve etkinliklerde bulundu ya da bulundurdu. Bu durumdan KYK de üstüne düÅŸen görevi aldÄ± ve öÄŸrencileri katmak için binbir çeÅŸit çaba sarf edilen eylemler ortaya çÄ±ktÄ±. Yurtlarda kalan öÄŸrencilerin Afrin operasyonuna destek verdiÄŸi yönünde bir izlenim yaratmak isteyen hükümetin KYK’si, Ä±ÅŸÄ±klarla Afrin yazmaya kadar varan ilginç eylemlere imza attÄ±. KuÅŸkusuz savaÅŸ politikalarÄ±na ülkenin her yerinden destek geldiÄŸi görüntüsünü vermek psikolojik bir üstünlük yaratmanÄ±n da algoritmasÄ± olsa gerek.

Yine takvimsel dini etkinliklerinin KYK yönetimleri için önemli bir alan olduÄŸunu söylemek yerinde olur. Bu “özel” günlerde yurt görevlisi olmayan; bazen müftülük görevlileri bazen de tam olarak ne idüÄŸü belirli olmayan kiÅŸilerin gelip sohbetler düzenlemesi ve sohbetlere üniversite öÄŸrencilerinin “ikramlar” üzerinden katÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± da hedeflenen misyonu tamamlar nitelikte.

Ä°KTÄ°DARA “UYUMLU” GENÇLÄ°K

VerdiÄŸim örneklerdeki eylem ve etkinlikleri çoÄŸaltmamÄ±z mümkün. Fakat durumu görebilmek açÄ±sÄ±ndan yeterli duruyor. ÖÄŸrencilerin bu etkinliklere raÄŸbet gösterdiÄŸini söylememiz pek mümkün deÄŸil. Zira yurtlardaki sohbetler, çoÄŸu zaman iki elin parmaÄŸÄ±nÄ± geçer bir katÄ±lÄ±mÄ± saÄŸlar noktada deÄŸil. Fakat bazÄ± etkinliklere katÄ±lÄ±mÄ±n daha yoÄŸun olduÄŸu gerçeÄŸi de var.

Sözünü ettiÄŸim etkinliklerin sayÄ±sÄ±nÄ±n özellikle son iki yÄ±l içerisinde daha da yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerçeÄŸi, tabloyu ÅŸekillendirmemizde bize yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r. ÖÄŸrenciler KYK hesaplarÄ±na girdiklerinde önümüzdeki dönem yurtta gerçekleÅŸecek etkinliklerin takvimini görme imkanÄ±na sahip.

Adana’daki devlet yurtlarÄ±nÄ±n önümüzdeki dönem gerçekleÅŸecek etkinliklerini inceleyelim: Tarih, Hz. Peygamber’in hayatÄ±, Kur’an-Ä± Kerim, Arapça, temel dini bilgiler, OsmanlÄ±ca, Regaip Kandili, Kadir Gecesi, Çanakkale Zaferi, Zoru BaÅŸaranlar (Kariyer Sohbetleri), tütünle mücadele, Oyun Bozan Türkiye, Gelin TanÄ±ÅŸ OlalÄ±m vb. Aralara masa tenisi, takÄ± tasarÄ±m, voleybol, sosyoloji, psikoloji gibi kurs-etkinlikler de serpiÅŸtirilmiÅŸ. Etkinliklerin ortak yanÄ±nÄ± açÄ±k ya da üstü kapalÄ± bir deÄŸerler eÄŸitiminin esas alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ± oluÅŸturuyor. Ä°ktidarÄ±n siyasi-ideolojik söylemleriyle uyumlu, dini önceleyen, milliyetçi yaklaÅŸÄ±mlarla örülü, milli ve yerli bir deÄŸerler eÄŸitimi çerçevesinde ÅŸekillendirilmiÅŸ etkinlikler silsilesinin amacÄ± açÄ±k ki bunlara uyumlu öÄŸrenciler yetiÅŸtirmek. En aÅŸaÄŸÄ±dan en yukarÄ±ya kadar devam eden bir merdiven.

BÜTÜNÜN YANSITTIÄžI GERÇEK

Maddelerin ve olaylarÄ±n birbirleri ile iliÅŸkilerinden, birbirlerine dayanmasÄ±ndan ve birbirlerini belirlemesinden yola çÄ±karak hükümetin gençliÄŸe dair uyguladÄ±ÄŸÄ± her iÅŸlem bütünün parçalarÄ±nÄ± ortaya koyuyor. Elbette aslolan bütünün yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± gerçektir. Gerçek ÅŸu ki; hükümet dinamizmine ve özgürlüÄŸüne diÄŸer kesimlerden daha yoÄŸun sahip çÄ±kma tutumuna sahip olan gençliÄŸi, ne pahasÄ±na olursa olsun kendi politikalarÄ±na kazanmayÄ± hedeflemeyi yoÄŸunlaÅŸtÄ±rarak sürdürüyor. GençliÄŸe dair söylediÄŸi her söz kurumlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla en aÅŸaÄŸÄ±ya kadar sirayet ediyor ve bu noktada KYK yurtlarÄ± ve imkanlarÄ± da sonuna kadar kullanÄ±lÄ±yor. Ä°çinden geçilen sürecin ihtiyacÄ±na paralel olarak da yurtlarda gerçekleÅŸen etkinliklerde deÄŸiÅŸiyor ve rayÄ±na oturarak parça-bütün iliÅŸkisini daha görünür hale getiriyor.

GENÇLER DÄ°YANET’E ZÄ°MMETLÄ°

4 KasÄ±m 2018’de Ä°stanbul Müftüsü’nün açÄ±klamalarÄ±na da bakmak önemli. “Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±mÄ±z, her görevlinin 10 gençle yakÄ±ndan ilgilenmesini istiyor. Son gelen yazÄ±da da 'Her görevlimiz 10 genci kendi evladÄ± gibi görüp onlarla meÅŸgul olacak' diyor. Yani her görevlimiz 10 genci üzerine zimmetlemelidir.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 00:08

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