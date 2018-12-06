Ekonominik problemler

Kredi borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶deyemediÄŸi iÃ§in icralÄ±k mezun Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± Yalovaâ€™nÄ±n nÃ¼fusundan fazla ...

Murat DOÄžU

Ä°stanbul Teknik Üniversitesi

Ä°nsanlarÄ±n düÅŸüncelerini ÅŸekillendirenin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sorunlar ve bu sorunlarÄ±n çözümüne dair kurduÄŸumuz çÄ±kÄ±ÅŸ yollarÄ± belirlemektedir diye düÅŸünüyorum. Biz öÄŸrenciler de günlük yaÅŸamÄ±mÄ±zda birçok sorunla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz; bunlarÄ± Genç Hayat’Ä±n sayfalarÄ±nda liseli, iÅŸçi ve üniversiteli gençlerin mektuplarÄ±ndan görüyoruz. Ben de Ä°TÜ MimarlÄ±k Fakültesi özelindeki birkaç sorundan ve sonrasÄ±nda bunlarÄ±n yine fakültemiz içerisindeki çözüm tartÄ±ÅŸmalarÄ±ndan bahsetmek istiyorum.

Türk lirasÄ±nÄ±n son dönemde deÄŸer kaybetmesi ve tüketim kalemlerinin dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklanan bir kriz süreci içerisindeyiz. Bu durum günlük yaÅŸamsal faaliyetlerimizin maliyetine yansÄ±masÄ±nÄ±n ötesinde okul araç gereçlerimize de haliyle yansÄ±dÄ±. ÇÄ±ktÄ± ücretlerinin, elektronik araç gereçlerinin, kalem ve kâÄŸÄ±t gibi vazgeçilmez ürünlerin fiyatlarÄ±nÄ±n artmasÄ± bizim fakültemizde okuyan öÄŸrenciler üzerinde ciddi bir yük oluÅŸturdu. Bir de ödev teslimleri için pahalÄ± çÄ±ktÄ±lar alma zorunluluÄŸu...

Okul kulüplerin bütçelerinin kesilmesi, koskoca kampüse duyurulacak etkinlikler için bir elin parmaklarÄ± kadar afiÅŸ hakkÄ±na sahip olunmasÄ± ve çoÄŸu kulübün etkinliklerinin afiÅŸlerini basamaz hale gelmesi de yoÄŸun ders yükü arasÄ±nda ilgi alanÄ±na dair kulüplerde çalÄ±ÅŸmalar yapan öÄŸrencileri daha da zora sokmakta.

EÄžÄ°TÄ°M ÜCRETÄ°SÄ°Z OLABÄ°LÄ°R MÄ°?

Ekonomik olarak üzerimize binen bu yükün KYK’den alabileceÄŸimiz bursla ya da krediyle bir nebze hafifleyebileceÄŸi hayalleri burs yerine öÄŸrenim kredisi alma hakkÄ± tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± öÄŸrendiÄŸimizde yerini yine bir endiÅŸeye ve geleceÄŸe dönük sorulara bÄ±rakÄ±yor. Her 5 gençten 1’inin iÅŸsiz olduÄŸu ve kredi borçlarÄ±nÄ± ödeyemediÄŸi için icralÄ±k mezun öÄŸrenci sayÄ±sÄ± Yalova’nÄ±n nüfusundan fazla olduÄŸu bir tabloda bu borçlarÄ±n nasÄ±l ödeneceÄŸi büyük bir belirsizlik.

AslÄ±nda üniversitede okuyan çoÄŸu arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± ilgilendiren bu borç meselelerini konuÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla endiÅŸelerimizin ortak olduÄŸu konusunda hemfikir oldum diyebilirim. BaÅŸkan ErdoÄŸan ücretsiz eÄŸitim talebini bedavacÄ±lÄ±k olarak dillendirse bile üzerimize yük üstüne yük bindiren bu durumda biz öÄŸrenciler eÄŸitimin ücretsiz olmasÄ±nÄ±n bizim için bir zorunluluk olduÄŸunu tartÄ±ÅŸtÄ±k.

GEÇMÄ°ÅžTEN GELECEÄžE KAZANIMLARIMIZ

KYK kredilerinin silinmesi, kredilerin bursa dönüÅŸtürülmesi talebi üzerine konuÅŸmaya baÅŸlayÄ±nca aslÄ±nda tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda hepimizin bu talepte hemfikir olduÄŸunu fark ettik. TartÄ±ÅŸmaya baÅŸlayÄ±nca konu konuyu açtÄ±… Bu ortamda da ortaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konular haricinde arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kafasÄ±nda olan bazÄ± soru iÅŸaretleri oluÅŸmuÅŸtu. “Evet doÄŸrular bunlar, borçlarÄ±mÄ±zÄ±n silinmesi gerek” dedikten sonra “ama ne yapÄ±labilir ki?” sorusu ve çözümü bulma konusunda kafalardaki soru iÅŸareti bu konu üzerine tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her arkadaÅŸta vardÄ±.

ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n belki de kendi içlerinde cevap bulamadÄ±ÄŸÄ± bu sorunun cevabÄ± geçmiÅŸte yatmakta aslÄ±nda. Üniversitede etrafÄ±mÄ±za baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bundan önce sahip olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ama ÅŸu anda yaÅŸantÄ±mÄ±zÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran birçok temel hakkÄ±n mücadele ile kazanÄ±lmÄ±ÅŸ, belki de yine çözümün olmadÄ±ÄŸÄ± düÅŸünüldüÄŸü zamanlarda, haklÄ± talepleriyle bir araya gelen insanlarÄ±n önünde kimsenin duramayacaÄŸÄ±nÄ± tarih bize sayÄ±sÄ±z örnekle göstermiÅŸtir. Benim de inancÄ±m biz gençliÄŸin bize dayatÄ±lan bireyselci hÄ±rs dayatmalarÄ±nÄ±ndan sÄ±yrÄ±larak bir araya gelerek haklarÄ±mÄ±zÄ± geri alacaÄŸÄ±mÄ±zdÄ±r.

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