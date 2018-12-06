Denizcilik eÄŸitiminde son durum

Bu yazÄ±da da eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸtayÄ±nda sektÃ¶rÃ¼n farklÄ± kesimlerinin(armatÃ¶rler, Ã¼niversiteler, Ã¶ÄŸrenciler) denizcilik eÄŸitimine dair fikirlerini aktaracaÄŸÄ±z

Genç Denizciler

Piri Reis Üniversitesi

EÄŸitim, hepimizin bildiÄŸi gibi en fazla tartÄ±ÅŸÄ±lan konulardan birisi. DolayÄ±sÄ±yla bu tartÄ±ÅŸmalar denizcilik eÄŸitiminde de ciddi bir ÅŸekilde yansÄ±ma buluyor. YaÅŸanan bu sorunlardan dolayÄ± geçen haftalarda Ä°TÜ’de sektörün önde gelen ÅŸirketleri, üniversiteler ve izleyici olarak denizci öÄŸrencilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir denizcilik eÄŸitim çalÄ±ÅŸtayÄ± düzenledi. Biz de öÄŸrenciler olarak bu etkinliÄŸe katÄ±lÄ±p, yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmalarÄ± dinleme fÄ±rsatÄ± bulduk. Bu yazÄ±da da eÄŸitim çalÄ±ÅŸtayÄ±nda sektörün farklÄ± kesimlerinin (armatörler, üniversiteler, öÄŸrenciler) denizcilik eÄŸitimine dair fikirlerini aktaracaÄŸÄ±z.

GÜNAH KEÇÄ°SÄ°: ÖÄžRENCÄ°LER

Ä°lk söz hakkÄ± sektörün önde gelen ÅŸirketlerine verildi. Direkt baÅŸladÄ±lar; mezunlar niteliksiz, stajyerler eÄŸitimsiz. Suçu öÄŸrencilerin iyi ve nitelikli eÄŸitim göremediÄŸi üniversitelerde deÄŸil de öÄŸrencilerde arÄ±yorlar. Oysa öÄŸrencilerin, sorunlu olarak gördükleri denizcilik eÄŸitimi konusunda tek bir söz söyleme haklarÄ± yok. Bu yüzden eÄŸitimin niteliksizliÄŸi hakkÄ±nda suçlanacak son kesim öÄŸrenciler. Buna ek olarak, denizcilik eÄŸitimindeki yetersizliÄŸi kendi ÅŸirketlerinin gemilerinde gerçekleÅŸtirdikleri eÄŸitimlerle kapatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve bu eÄŸitimleri yapmak için yüz binlerce dolar harcadÄ±klarÄ±nÄ± belirttiler.

Ä°kinci olarak staj için gerekli kontenjana sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, devletin staj için özel gemiler yapmasÄ± gerektiÄŸini söylediler. Halbuki staj için gerekli kontenjan saÄŸlayamayan bu ÅŸirketler mezun olduÄŸumuzda bize nasÄ±l iÅŸ imkanÄ± sunabilecekler? Tabii ki de hepimize yeterli iÅŸ imkanÄ± sunulmayacak ve sunulmuyor da. DiÄŸer tüm sektörlerdeki gibi denizcilik sektöründe de iÅŸsiz mühendis sayÄ±sÄ± giderek artÄ±yor. Oysa denizcilik sektörünün cazibesi onun iÅŸ garantisi ve maaÅŸlarÄ±ndaydÄ±. AyrÄ±ca birkaç ÅŸirket iÅŸe ve staja alÄ±m ÅŸartlarÄ±ndan en önemlisinin torpil olduÄŸunu açÄ±k ve net bir ÅŸekilde ortaya koydu. Hem mezunlarÄ±n ve stajyerlerin eÄŸitiminin niteliksiz ve yetersiz olduÄŸunu söyle hem de ironik bir ÅŸekilde iÅŸe alÄ±mda bir numaralÄ± yöntemin torpil olduÄŸunu söyle. Bu ne yaman çeliÅŸki? Bugün bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z 3.5 ortalamaya ve iki yabancÄ± dile sahipken kendine ne staj ne de iÅŸ bulamÄ±yorsa, sizce sorun nitelikte mi, yoksa ÅŸirketlerin torpile öncelik vermesinde mi?

YETERSÄ°Z EÄžÄ°TÄ°M, Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K, GÜVENCESÄ°ZLÄ°K

Ä°kinci oturumda söz hakkÄ± denizcilik eÄŸitiminde önde gelen beÅŸ üniversitenindi. Ortak bir aÄŸÄ±zdan ilk söyledikleri üniversitelerde yeterli sayÄ±da denizcilik eÄŸitimi verecek akademisyenin bulunmadÄ±ÄŸÄ±, denizde çalÄ±ÅŸmak daha çok para kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için üniversitelerde eÄŸitim görevlisi ve akademisyen olarak çalÄ±ÅŸmayÄ± tercih etmediklerini söylediler. Peki denizcilik eÄŸitimi verecek yeterli akademisyen yoksa ÅŸu anda bu eÄŸitim kimler tarafÄ±ndan veriliyor? Biz biliyoruz. Yeterli akademik eÄŸitim almamÄ±ÅŸ, yÄ±llarca gemilerde çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ama bize bildiklerini aktarmada oldukça sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±, bizi birer öÄŸrenci olarak deÄŸil emir eri, asker, altÄ±nda çalÄ±ÅŸan bir eleman olarak gören öÄŸretim üyeleri tarafÄ±ndan. Ä°kinci olarak bahsettikleri öÄŸrencilerin denizciliÄŸe ilgisi olmadan bu bölümü tercih etmeleri ve sonradan ikinci ve üçüncü sÄ±nÄ±fa geldiklerinde denizciliÄŸi bÄ±rakmalarÄ±. Bize sorarsanÄ±z öÄŸrencilerin denizciliÄŸi bilmeden tercih etmelerinin ilk nedeni Türkiye’deki diÄŸer mesleklerde iÅŸsizliÄŸin yüksek ve maaÅŸlarÄ±n düÅŸük olmasÄ±, denizcilikte de iÅŸsizliÄŸin bir sorun olmadÄ±ÄŸÄ± ve maaÅŸlarÄ±nÄ±n da yüksek olduÄŸu beklentisidir. Bu beklenti denizcilik eÄŸitimi veren üniversitelerin yaptÄ±ÄŸÄ± “Denizcilikte iÅŸ garantisi” vs. gibi reklamlarla beslenmektedir. Mesela, okulumuzdaki bu mesleÄŸi yeni tercih etmiÅŸ öÄŸrenci arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± dinlediÄŸimizde piyasada verilen maaÅŸÄ±n iki üç katÄ± maaÅŸ alabileceklerini, istedikleri zaman istedikleri ÅŸirketlerin gemisinde iÅŸ bulabileceklerini, istedikleri zaman da kafalarÄ±na göre iÅŸten çÄ±kabilecekleri algÄ±sÄ±na kapÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± görüyoruz. Bu algÄ± kendiliÄŸinden oluÅŸan bir algÄ± deÄŸil. ReklamlarÄ±n ve yanlÄ±ÅŸ yönlendirmelerin sonucunda oluÅŸturulmuÅŸ bir algÄ±dÄ±r. Bu algÄ±yla okula gelmiÅŸ arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da ikinci, üçüncü sÄ±nÄ±fa geldiklerinde soÄŸuk gerçeklerle yüz yüze kalÄ±p, beklentileri boÅŸa çÄ±kÄ±nca mesleÄŸi bÄ±rakma- bölüm deÄŸiÅŸtirme gibi yönelimlere eÄŸiliyorlar.

Sonuç olarak denizcilik eÄŸitiminde akademisyen eksikliÄŸinin ve çeÅŸitli sorunlarÄ±n hat safhada olduÄŸu üniversiteler tarafÄ±ndan söylenirken öÄŸrencilerin nitelikli eÄŸitim almalarÄ± mümkün mü? Haydi diyelim ki mümkün, en önemli iÅŸe alÄ±m standardÄ±nÄ±n torpil olduÄŸu sektörde nitelikli bir eÄŸitim almanÄ±n gerçekten bir önemi var mÄ±?

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