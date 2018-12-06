Hasta tutuklu Ä°brahim Akbaba'ya yol eziyeti

AÃ§Ä±k kalp ameliyatÄ± geÃ§irmiÅŸ ve ileri derecede diyabet hastasÄ± olan Ä°brahim Akbaba, 2 gÃ¼nlÃ¼k yolculukla Mardin'den Edirne'ye gÃ¶nderildi.

Hasta tutuklu Ä°brahim Akbaba, 16 aydan beri tutuklu bulunduÄŸu Mardin Cezaevinden Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi. 2 günlük yolculuk, açÄ±k kalp ameliyatÄ± geçirmiÅŸ ve ileri derecede diyabet hastasÄ± olan Ä°brahim Akbaba için adeta eziyete döndü. HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay da konuyu Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

Meclise sunduÄŸu soru önergesinde “Ä°brahim Akbaba için yapÄ±lan heyet görüÅŸmesinde, Mardin 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan adli tÄ±p kurumuna sevki için yazÄ± yazÄ±lmÄ±ÅŸ ancak 3 aydÄ±r sonuç alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±r” diyen Ebru Günay, “HastalÄ±klarÄ± nedeniyle düzenli ilaç kullanmasÄ± gerektiÄŸi halde ilaçlarÄ±nÄ±n yazÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle tedavisinin aksadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirmiÅŸtir. BakÄ±ma ihtiyacÄ± olduÄŸu için oÄŸlunun da tutuklu olduÄŸu DiyarbakÄ±r F Tipi Cezaevinde oÄŸluyla birlikte kalmayÄ± istediÄŸini ancak sevk yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir ay önce kriz geçirdiÄŸini ve hastaneye götürüldüÄŸünü ancak doktorun ilaç verip geri gönderdiÄŸini dile getirmiÅŸtir. Bunun yanÄ±nda ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bacaÄŸÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ ve kullandÄ±ÄŸÄ± protez yapÄ±lalÄ± 5 yÄ±l olduÄŸu için deÄŸiÅŸmesi gerektiÄŸini belirtmiÅŸtir. BAÄž-KUR Emeklisi olmasÄ±na raÄŸmen devletin protez parasÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle protez yaptÄ±rmak için kendisinden para talep edilmiÅŸtir” ifadelerini kullandÄ±.

‘PARA TALEP EDÄ°LMESÄ°NÄ°N GEREKÇESÄ° NE?’

Günay, Adalet BakanÄ± Abdullhamit Gül’e ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

Akbaba’nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n tedavisi için saÄŸlÄ±ÄŸa ulaÅŸÄ±m hakkÄ±nÄ±n engellenmesi bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n bilgisi dahilinde midir? Mardin 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinin, adli tÄ±p kurumuna sevk kararÄ±na raÄŸmen sevkin gerçekleÅŸtirilmemesinin sebebi nedir? Akbaba’nÄ±n protez bacaÄŸÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi için para talep edilmesinin gerekçesi nedir? Tek baÅŸÄ±na yaÅŸamÄ±nÄ± idame ettiremeyen Ä°brahim Akbaba neden tahliye edilmemektedir? Cezaevlerinde bulunan hasta tutsaklarÄ±n tedavilerine yönelik artan ihlaller için bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n bir çalÄ±ÅŸmasÄ± var mÄ±dÄ±r? Hasta tutsaklarÄ±n tedavi süreçlerinin aksatÄ±lmasÄ±nÄ±n gerekçesi nedir? Bu aksamalara sebebiyet veren sorumlular hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ bir soruÅŸturma var mÄ±dÄ±r? Var ise ne aÅŸamadadÄ±r?

(Ä°stanbul/EVRENSEL)

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