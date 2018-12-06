RTÃœK, FOX TV ve Tele1â€™e ceza verdi

RTÃœK, 'Ã‡arpÄ±k iliÅŸkilerin konu alÄ±nmasÄ±' ve 'Milli politikalara aykÄ±rÄ±, eleÅŸtiri sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸan yorum' gerekÃ§eleriyle FOX TV ve Tele1'e ceza verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), önceki gece gerçekleÅŸtirilen toplantÄ±sÄ±nda “KadÄ±n” isimli dizide “çarpÄ±k iliÅŸkilerin konu alÄ±nmasÄ±” iddiasÄ±yla FOX TV’ye idari para cezasÄ± verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Kurul, Tele1 kanalÄ±na ise, “18 Dakika” programÄ±nda Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± yayÄ±nlarda “Türkiye’nin milli politikalarÄ±na aykÄ±rÄ±, eleÅŸtiri sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸan yorumlar” iddiasÄ±nda bulunarak yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ±na karar verdi.

AA muhabirinin edindiÄŸi bilgilere göre, FOX TV’de yayÄ±mlanan ve reyting sÄ±ralamalarÄ±nda üst sÄ±ralara yerleÅŸen “KadÄ±n” isimli dizide bir baldÄ±zÄ± canlandÄ±ran karakterin, acil ihtiyacÄ± olan ablasÄ±na ilik vermeye, eniÅŸtesiyle uygunsuz fotoÄŸraflar çektirmek suretiyle razÄ± olduÄŸu ve bu fotoÄŸraflarÄ± da ÅŸantaj için kullanmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gösterildiÄŸi belirlendi. Üst Kurul, bu durumun toplumun milli ve manevi deÄŸerlerinin, genel ahlakÄ±n ve ailenin korunmasÄ± ilkesine aykÄ±rÄ± olduÄŸu kanaatine vararak, idari para cezasÄ± uygulanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

ToplantÄ±da ceza verilen bir baÅŸka kanal ise Tele1 oldu. Kanalda yayÄ±mlanan “18 Dakika” programÄ±nda Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin yapÄ±lan deÄŸerlendirmelerin “Türkiye’nin milli politikalarÄ±na aykÄ±rÄ±, eleÅŸtiri sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸan yorumlar” olduÄŸu deÄŸerlendirmesini yapan RTÜK, kanal için yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.

Üst Kurul, Beyaz TV’de yayÄ±mlanan “Nur Viral’le Hayatta Her Åžey Var” programÄ±na da “YayÄ±n hizmetleri, toplumun milli ve manevi deÄŸerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasÄ± ilkesine aykÄ±rÄ± olamaz” hükmünün ihlal edilmesi sebebiyle idari para cezasÄ± uyguladÄ±.

Öte yandan Üst Kurul toplantÄ±sÄ±nda sözde saÄŸlÄ±k ürünleri pazarlamasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen Hevi TV ve Müzik Türk kanallarÄ±na geçici yayÄ±n durdurma cezasÄ± verilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Kanal Yalova, Ful TV, Gala TV, World Beauty Channel, Plus Music, 1 An TV, Medine TV ve Mega Müzik kanallarÄ±na da tüketicinin yanÄ±ltÄ±lmasÄ±, reklam sürelerinin aÅŸÄ±lmasÄ± gerekçeleriyle cezai yaptÄ±rÄ±m uygun görüldü. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

SayÄ±ÅŸtay raporu: RTÃœK ceza kesiyor ama Ã¶deyen yok

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