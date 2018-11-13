SayÄ±ÅŸtay raporu: RTÃœK ceza kesiyor ama Ã¶deyen yok

RTÃœK'Ã¼n kestiÄŸi idari para cezalarÄ±nÄ± tahsil edilemediÄŸi SayÄ±ÅŸtay raporuyla ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Televizyonda yayÄ±nlanan programlara ceza kesen Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ün para cezalarÄ±nÄ± kuruluÅŸlardan tahsil edemediÄŸi SayÄ±ÅŸtay raporunda ortaya çÄ±ktÄ±.

SayÄ±ÅŸtay'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda RTÜK'ün 2013 ila 2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda beÅŸ yÄ±lda kestiÄŸi toplam 196 milyon 30 bin 277 liralÄ±k cezanÄ±n sadece yüzde 49,12'sini alabildiÄŸi yer aldÄ±. 2013 yÄ±lÄ±nda kesilen cezalarÄ±n yüzde 78'ini tahsil eden kurulun kestiÄŸi ceza miktarÄ± artarken tahsilat seviyesi her yÄ±l düÅŸtü. 2014'te yüzde 60 gerileyen ceza tahsilatÄ± 2015'te yüzde 47, 2016'da yüzde 24 ve son olarak geçtiÄŸimiz yÄ±l yüzde 34 olarak gerçekleÅŸti.

56 MÄ°LYON LÄ°RALIK CEZA ÖDENMEDÄ°

Sözcü'de yeralan habere göre; SayÄ±ÅŸtay'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda tahsil edilmesi beklenen 56 milyon 893 bin 98 liralÄ±k para cezasÄ±nÄ±n yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan hiçbir yasal mazeret bulunmadÄ±ÄŸÄ± halde ödemediÄŸi kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±.

EVLÄ°LÄ°K PROGRAMLARI EN ÇOK CEZA ALANLAR

Kurulun en çok ceza kestiÄŸi programlar ise yayÄ±nlanmasÄ±na son verilen evlilik programlarÄ± oldu. 2017'de RTÜK bu programlara genel ahlaka, manevi deÄŸerlere ve ailenin korunmasÄ± ilkesine aykÄ±rÄ±lÄ±k ve argo sözcükler kullanÄ±lmasÄ± gibi nedenlerle ceza kesti. Üst Kurul, çoÄŸunlukla bu tür ihlallerde kanala reklam gelirinin yüzde 1’i oranÄ±nda para cezasÄ± verirken, evlilik programlarÄ±na yüzde 2 oranÄ±nda “aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ” ceza verdi. (HABER MERKEZÄ°)

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