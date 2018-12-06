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Lüleburgaz Belediyesi’nin fuaye ve sergi salonunda düzenlenen kampanyaya, yüzlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.
FotoÄŸraf: Evrensel
LÃ¼leburgazâ€™da Ã–ykÃ¼ Arin iÃ§in kÃ¶k hÃ¼cre baÄŸÄ±ÅŸÄ±
06 AralÄ±k 2018 15:34
LÃ¼leburgazâ€™da lÃ¶semi hastasÄ± Ã–ykÃ¼ Arin ve diÄŸer Ã§ocuklar iÃ§in kÃ¶k hÃ¼cre baÄŸÄ±ÅŸÄ± kampanyasÄ± dÃ¼zenlendi.
Tüm Bel-Sen KÄ±rklareli Åžubesi’nin Lüleburgaz’da Öykü Arin ve diÄŸer lösemi hastasÄ± çocuklar için düzenlediÄŸi kök hücre baÄŸÄ±ÅŸÄ± kampanyasÄ± yoÄŸun ilgi gördü.
Lüleburgaz Belediyesi’nin fuaye ve sergi salonunda düzenlenen kampanyaya, yüzlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.
Sabah saatlerinden itibaren belediyeye gelip sÄ±raya giren vatandaÅŸlar, kayÄ±tlarÄ±nÄ± yaptÄ±rÄ±p baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± yaptÄ±lar.
Lüleburgaz’daki taraftar gruplarÄ±nÄ±n topluca geldiÄŸi baÄŸÄ±ÅŸ kampanyasÄ±nÄ±n akÅŸam saatlerine kadar aynÄ± hÄ±zda süreceÄŸi belirtiliyor. (KÄ±rÄ±kkale/EVRENSEL)
KESK Bursaâ€™da kÃ¶k hÃ¼cre kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±: Ã–ykÃ¼ Arinlere umut olalÄ±m
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