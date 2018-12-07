KESK Bursaâ€™da Ã–ykÃ¼ Arinler iÃ§in kÃ¶k hÃ¼cre kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±

Bursa'da KESK, Ã–ykÃ¼ Arin ve tÃ¼m lÃ¶semili Ã§ocuklara umut olmak iÃ§in kÃ¶k hÃ¼cre baÄŸÄ±ÅŸÄ± kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

KESK Bursa Åžubeler Platformu, Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklara umut olmak, kök hücre baÄŸÄ±ÅŸÄ± konusunda farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± artÄ±rmak için Kent MeydanÄ±nda açÄ±klama yaparak kök hücre baÄŸÄ±ÅŸÄ± kampanyasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±.

Ä°zmir’de yaÅŸayan Tüm Bel- Sen 1 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± ÇaÄŸdaÅŸ YazÄ±cÄ± ile Eylem YazÄ±cÄ±’nÄ±n kÄ±zlarÄ± Öykü Arin’e nadir görülen JuvenilMyelomonositik Lösemi (JMML) tanÄ±sÄ± konulduktan sonra tüm yurtta baÅŸlatÄ±lan kampanya ya Kamu Emekçileri SendikalarÄ± (KESK) Bursa Åžubeler Platformu da dahil oldu.

Kent MeydanÄ±nda bulunun KÄ±zÄ±lay kan aracÄ± önünde açÄ±klama yapan KESK üyeleri daha sonra kök hücre baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulunmak için kan verdi.

YAÅžATMAK Ä°ÇÄ°N KAN VERMELÄ°YÄ°Z

Kampanya önceci açÄ±klama yapan Kamu Emekçileri SendikalarÄ± Bursa Åžubeler Platformu dönem sözcüsü Derya ÅžimÅŸek Aksakal: “Türkiye’de kök hücre koordinasyon merkezine kayÄ±tlÄ± yaklaÅŸÄ±k 1850 kiÅŸi ilik nakli için uygun dönor bulunmasÄ±nÄ± bekliyor. BunlarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± çocuk Oysa 80 milyon nüfusu bulunan ülkemizde kök hücre baÄŸÄ±ÅŸçÄ± sayÄ±sÄ± sadece 275 bin kiÅŸi” diyen Aksakal sözlerine ÅŸöyle devam etti: “Ülkemizde kan baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda farkÄ±ndalÄ±k büyük ölçüde oluÅŸtu. Ancak kök hücre baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bu farkÄ±ndalÄ±k yeterli düzeyde deÄŸil. Lösemiler için kök hücre baÄŸÄ±ÅŸçÄ±sÄ±ndan yapÄ±lacak ilik nakli hayata tutunmanÄ±n ve gülümsemenin tek yolu. BaÄŸÄ±ÅŸçÄ± olduÄŸunuzda Türkiye’de hatta dünyada birinin hayatÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yaratabilir ona umut olabilirsiniz. Yani belki de siz umutsunuz. Bugün burada yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kök hücre baÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± Bursa’da yaygÄ±n bir ÅŸekilde yürütülmesini saÄŸlayacaÄŸÄ±z. YaÅŸatmak için kan vermeliyiz. Öykü Arin ve diÄŸer tüm lösemililer için umut olmalÄ±yÄ±z” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 21:29

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