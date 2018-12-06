Kamil Tekin SÃ¼rekâ€™in 'FaÅŸist diktatÃ¶rlÃ¼k' duruÅŸmasÄ± ertelendi

â€˜CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaretâ€™ suÃ§lamasÄ±yla dava aÃ§Ä±lan yazarÄ±mÄ±z Kamil Tekin SÃ¼rekâ€™in duruÅŸmasÄ± 20 AralÄ±kâ€™a ertelendi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

‘FaÅŸist Diktatörlük’ baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ± nedeniyle hakkÄ±nda, ‘CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret’ suçlamasÄ±yla dava açÄ±lan yazarÄ±mÄ±z Kamil Tekin Sürek’in duruÅŸmasÄ± 20 AralÄ±k’a ertelendi.

Gazetemiz yazarlarÄ±ndan Avukat Kamil Tekin Sürek’e ‘FaÅŸist Diktatörlük’ baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ± nedeniyle açÄ±lan ‘CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret’ davasÄ±nÄ±n üçüncü duruÅŸmasÄ± görüldü. BakÄ±rköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda Kamil Tekin Sürek ve avukatÄ± Devrim AvcÄ± hazÄ±r bulundu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n avukatÄ± ise mazeret sunarak duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±.

Sürek’in avukatÄ± AvcÄ±, “CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret” suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299. maddesinin, Anayasa ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesine aykÄ±rÄ± olarak ifade özgürlüÄŸünü sÄ±nÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek TCK 299. maddenin iptali için dosyanÄ±n Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, TCK 299. maddenin Anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu kanaatinin oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek Anayasa Mahkemesi’ne baÅŸvurulmasÄ±na yer olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verdi. Bunun üzerine Avukat AvcÄ±, esas hakkÄ±ndaki savunmalarÄ±nÄ± hazÄ±rlamak üzere süre talebinde bulundu. Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, süre talebini kabul ederek duruÅŸmayÄ± 20 AralÄ±k saat 09.35’e erteledi.

NE OLMUÅžTU?

YazarÄ±mÄ±z Sürek’e, Evrensel'de yayÄ±mlanan ‘FaÅŸist Diktatörlük’ baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda geçen “FaÅŸist diktatörlüklerde, iktidara en ufak eleÅŸtiri getirdiÄŸinizde hakkÄ±nÄ±zda davalar açÄ±lÄ±r, iÅŸinizden olursunuz, hatta terörist ilan edilirsiniz. Ama, iktidar sahiplerinin her türlü yasalara aykÄ±rÄ± fiilleri yargÄ±lanmaz. BunlarÄ± nereden biliyoruz? Tarihten. Hitler, Mussolini, Salazar, Franco, PinoÅŸe, Saddam, bin Ali vb. ülkelerini böyle yönetti” ifadelerinden ötürü, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n vekili Avukat Ahmet Özel’in ÅŸikayetiyle dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 14:04

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