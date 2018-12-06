AKPâ€™nin Van BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± Necdet Takva kimdir?

2019 yerel seÃ§imlerinde AKPâ€™nin Van BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± olan Necdet Takvaâ€™nÄ±n Ã¶z geÃ§miÅŸi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan 2019 yerel seçimlerinde Van BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± olarak belirlenen Necdet Takva, 1969 yÄ±lÄ±nda Van’da doÄŸdu.

Necdet Takva, ilk ve orta öÄŸrenimini Van’da tamamladÄ±. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Van Yüzüncü YÄ±l Üniversitesi’nde Yönetim Bilimleri DalÄ±nda Yüksek LisansÄ±nÄ± tamamladÄ±.

2005 yÄ±lÄ±nda Ticaret ve Sanayi OdasÄ±nda genel sekreterlik görevine baÅŸlayan Takva, yaklaÅŸÄ±k 8 yÄ±l süren bu görevini 2012 yÄ±lÄ±na kadar sürdürdü. Takva, Haziran 2013’te Van Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Yönetim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçildi.

Necdet Takva evli ve dört çocuk babasÄ±dÄ±r. (HABER MERKEZÄ°)

AKP 14 ilin daha belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 13:02

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