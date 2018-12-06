SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder, cezasÄ±nÄ±n infazÄ± iÃ§in KandÄ±ra Cezaevine girdi

Eski HDP Ankara Milletvekili SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder, onanan cezasÄ±nÄ±n infazÄ± iÃ§in KandÄ±ra Cezaevine girdi.

Eski HDP Ankara Milletvekili SÄ±rrÄ± Süreyya Önder, onanan cezasÄ±nÄ±n infazÄ± için Kocaeli'de bulunan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine girdi.

Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararÄ±yla cezasÄ± kesinleÅŸen Önder, Kocaeli Adliyesine gelerek Ä°nfaz SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda iÅŸlemlerini yaptÄ±rdÄ±.

ÖNDER: GÜZEL GÜNLER YAKINDIR

Cezaevine girmeden önce Önder ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: "BarÄ±ÅŸ ve demokrasi uÄŸruna emek verenler açÄ±sÄ±ndan sürpriz olmayan günlerden geçiyoruz. Bu savaÅŸ ve hoyratlÄ±k kuyusu sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadar derin deÄŸildir. YaÅŸananlar iç karartÄ±cÄ± gibi gözükse de güzel günler bütün ülke için çok yakÄ±ndÄ±r aslÄ±nda. Bizim geleneÄŸimiz, azdan çoÄŸu çÄ±karabilmenin sayÄ±sÄ±z örneÄŸiyle bezelidir. EttiÄŸimiz her laf, yürüttüÄŸümüz bütün çabalar onurumuzdur. Bedel gerekiyorsa ödemek de öyle... Bütün dostlarÄ± selam baÅŸarÄ± ve dayanÄ±ÅŸma duygularÄ±mla selamlÄ±yorum.”

NE OLMUÅžTU?

Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Selahattin DemirtaÅŸ’Ä± “terör örgütü propagandasÄ± yapmak” iddiasÄ±ndan 4 yÄ±l 8 ay, HDP eski Ankara Vekili SÄ±rrÄ± Süreyya Önder’i ise 3 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Avukatlar cezalara itiraz etmiÅŸti. Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ä°kinci Ceza Dairesi’nin 4 AralÄ±k'ta aldÄ±ÄŸÄ± onama kararÄ± ile cezalar kesinleÅŸmiÅŸti.

Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin 7 Eylül'de açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± kararÄ±na itiraz edilmiÅŸ, dava dosyasÄ± incelenmek üzere Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmiÅŸti. DemirtaÅŸ ve Önder, 2013 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul-Zeytinburnu’nda düzenlenen Newroz kutlamalarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± konuÅŸmalardan ötürü yargÄ±lanÄ±yorlardÄ±.

Selahattin DemirtaÅŸ ile SÄ±rrÄ± Süreyya Önder hakkÄ±nda yerel mahkemece kurulan hükümde usul ve esasa iliÅŸkin herhangi bir hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±k bulunmadÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle sanÄ±klarÄ±n avukatlarÄ±nca yapÄ±lan istinaf baÅŸvurularÄ±nÄ±n esastan reddine karar verildiÄŸi belirtilmiÅŸ ve DemirtaÅŸ ile Önder'in cezalarÄ± kesinleÅŸmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Selahattin DemirtaÅŸ ve SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder'in cezasÄ± onandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 13:31

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