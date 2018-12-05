Ä°ZSU iÅŸÃ§ilerinden asgari Ã¼cret iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±: Birlik olma zamanÄ±

YarÄ±n baÅŸlayacak asgari Ã¼cret gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesi eylem yapan Ä°ZSU iÅŸÃ§ileri, bÃ¼tÃ¼n iÅŸÃ§ilere insanca yaÅŸanacak asgari Ã¼cret iÃ§in birlik Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Ä°ZSU iÅŸçileri, krizin faturasÄ±nÄ± ödememek ve insanca yaÅŸanacak bir asgari ücret için örgütlü-örgütsüz bütün iÅŸçilere birlik olma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. ÇaÄŸrÄ±da, mücadele dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka çarenin olmadÄ±ÄŸÄ± da vurgulandÄ±.

YarÄ±n ilk kez toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi iÅŸçilerin eylemleri baÅŸladÄ±. Ä°zmir'de büyükÅŸehir belediyesine ait ÅŸirket Ä°ZENERJÄ°'de çalÄ±ÅŸan Genel Ä°ÅŸ Ä°zmir 2 Nolu Åžube üyesi Ä°ZSU iÅŸçileri açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamalarÄ±n ilki ÖdemiÅŸ ve Kiraz ilçelerinde yapÄ±ldÄ±. HazÄ±rladÄ±klarÄ± ortak açÄ±klamaya okuyan iÅŸçiler, ilk olarak maaÅŸlardaki kayÄ±plarÄ± karÅŸÄ±layan ek zam yapÄ±lmasÄ±nÄ± ardÄ±ndan da asgari ücretin belirlenmesini istedi.

Ä°ÅŸçilerden Mustafa Demirayak, artarak devam eden hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek "Ekim ayÄ± itibariyle devletin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± resmi enflasyon rakamÄ± bile yüzde 25. Ä°ÅŸçinin, emekçinin kömür alÄ±rken, soÄŸan, patates, salça alÄ±rken, çarÅŸÄ±da pazarda mutfak alÄ±ÅŸ veriÅŸini yaparken, çocuklarÄ±nÄ±n okul-kÄ±rtasiye ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±larken, elektrik, su ve doÄŸalgaz faturalarÄ±nÄ± öderken karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± zamlar ve gerçek enflasyon ise yüzde 50’nin üzerinde. Yani kriz yüzünden sadece son üç-dört ayda yüzde 50 daha da yoksullaÅŸmÄ±ÅŸ durumdayÄ±z" dedi.

'BÜTÜN KAYNAKLAR PATRONLARA'

Hükümetin aÅŸÄ± kar hÄ±rsÄ±nÄ±n sebep olduÄŸu ekonomik krizin bütün yükünün iÅŸçi ve emekçilere yÄ±kÄ±lmak istendiÄŸini hatÄ±rlatan Demirayak ÅŸunlarÄ± söyledi "Hükümet ve patronlar, iÅŸçilerin elinde avucunda ne varsa almak, bütün kaynaklarÄ± patronlara aktarmak, ücretleri düÅŸük tutmak ve baÅŸta kÄ±dem tazmÄ±natÄ± olmak üzere kalan iÅŸçi haklarÄ±nÄ± da gasp etmek için krizi fÄ±rsata çevirmek istediklerini açÄ±k açÄ±k ilan ediyorlar. Sorumlusu patronlar ve hükümet olan krizin faturasÄ±nÄ± ödememek için birlik olup mücadele etmekten baÅŸka çaremiz yok. Vergilerimiz, iÅŸsizlik fonu, bütün kaynaklar patronlara akÄ±yor".

'BÄ°RLEÅžEREK MÜCADELEYÄ° YÜKSELTELÄ°M'

Komisyona seslenen Demirayak "Asgari ücret tespit komisyonunda bir araya gelenler, hükümet ve sermaye bilmelidir ki sebep olduklarÄ± kriz nedeniyle temel tüketim mallarÄ±nÄ±n zamlanmasÄ± ve paramÄ±zÄ±n deÄŸer kaybetmesi karÅŸÄ±sÄ±ndaki kaybÄ±mÄ±z karÅŸÄ±lanmadan ve çarÅŸÄ± pazarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve bildiÄŸimiz gerçek enflasyonun altÄ±nda bir asgari ücret artÄ±ÅŸÄ±nÄ± kabul etmeyiz. Örgütlü örgütsüz tüm iÅŸçiler, emekçiler, kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ± ve emekliler, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar birleÅŸerek mücadeleyi yükselteceÄŸiz, iÅŸyeri eylemlerinden, yürüyüÅŸlerden grevlerle her türlü mücadeleyle Krizin faturasÄ±nÄ± ödememek ve insanca yaÅŸanacak bir ücret için birleÅŸerek mücadeleyi yükseltelim" dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Asgari Ã¼cret iÃ§in ilk toplantÄ± yarÄ±n yapÄ±lacak

Asgari Ã¼cret en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur maaÅŸÄ± kadar olsun

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