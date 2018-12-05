Asgari Ã¼cret en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur maaÅŸÄ± kadar olsun

Ali KaradaÅŸ: Sendikalar iÅŸsizliÄŸin, sefaletin ve yoksulluÄŸun tavan yaptÄ±ÄŸÄ± bu gÃ¼nlerde sesini Ã§Ä±karmayacaksa ne zaman Ã§Ä±karacaktÄ±r?

Ali KARADAÅž

EÄŸitim Sen Ä°skenderun Åžube BaÅŸkanÄ±

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± yapacak. Komisyonun bu ve bundan sonra yapacaÄŸÄ± toplantÄ±larÄ± sonucu, 2019’da iÅŸçilere verilecek asgari ücret belirlenecek.

Bu sefer belirlenecek asgari ücretin öbür yÄ±llardan farkÄ± vardÄ±r. Çünkü;

ZAMLAR TAVAN YAPTI

Birincisi; 2018 yÄ±lÄ± gittikçe derinleÅŸen ekonomik krizin baÅŸlangÄ±ç yÄ±lÄ± olmuÅŸ ve elektrik, doÄŸal gaz baÅŸta olmak üzere hemen bütün temel tüketim maddelerine en az yüzde 50 zam gelmiÅŸtir.

ASGARÄ° ÜCRET ERÄ°DÄ°

Ä°kincisi; 1603 liralÄ±k asgari ücret zaten çok yetersizdi. Ama son aylarda alÄ±m gücü yüzde 50 civarÄ±nda düÅŸmüÅŸ ve asgari ücretlinin durumu çok daha kötü olmuÅŸtur. Asgari ücret adeta erimiÅŸtir. Aileler geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle daha önce olmadÄ±ÄŸÄ± kadar sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸamakta, bu nedenle ÅŸiddetli geçimsizlik baÅŸta olmak üzere bir çok sorun yaygÄ±nlaÅŸmaktadÄ±r.

ENFLASYON REKOR KIRDI

Üçüncüsü; enflasyon tarihi rekorlar kÄ±rmakta ve iÅŸçinin, emekçinin alÄ±m gücü günden güne düÅŸmektedir.

Dördüncüsü; ekim ayÄ±nda 4 kiÅŸilik bir ailenin açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± 1919, yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± 6 bin 252 lira olarak belirlenmiÅŸtir.

Asgari ücret, ülkemizin en büyük toplu iÅŸ sözleÅŸmesidir. Bu sebeple asgari ücrete yapÄ±lacak zam oranÄ± baÅŸta özel sektör çalÄ±ÅŸanlarÄ± olmak üzere ülkemizdeki bütün emekçileri, kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± ve emeklileri ilgilendirmektedir.

Bu nedenle;

1. Temel tüketim maddelerine yapÄ±lan zamlar ve alÄ±m gücündeki düÅŸüÅŸü göz önüne aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 2019 yÄ±lÄ± için belirlenecek asgari ücret en düÅŸük memur maaÅŸÄ± kadar olmalÄ±dÄ±r.

2. Asgari ücretli zaten geçinememektedir. Bu nedenle asgari ücret vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r.

3. Vergi asgari ücretlilerden deÄŸil zenginlerden, çok kazananlardan alÄ±nmalÄ±dÄ±r.

4. 2018 yÄ±lÄ±nda binlerce iÅŸçi iÅŸini kaybetmiÅŸtir. Ä°ÅŸten atmalar artarak devam etmektedir. Kriz bahane edilerek iÅŸten atmalar yasaklanmalÄ±dÄ±r.

SENDÄ°KALAR Ä°ÅžÇÄ°LERE SAHÄ°P ÇIKMALI

5. Krizin bütün yükünün krizi ortaya çÄ±karan patronlara deÄŸil, iÅŸçilere yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bugünlerde Türk-Ä°ÅŸ ve Hak-Ä°ÅŸ baÅŸta olmak üzere iÅŸçi sendikalarÄ± sessizliÄŸini bozmalÄ±; hem kendi üyelerinin, hem de milyonlarca sendikasÄ±z iÅŸçinin sesi olmalÄ±dÄ±r.

Sendikalar iÅŸsizliÄŸin, sefaletin ve yoksulluÄŸun tavan yaptÄ±ÄŸÄ± bu günlerde sesini çÄ±karmayacaksa ne zaman çÄ±karacaktÄ±r?

Asgari ücretlilerin zor zamanlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu dönemde EÄŸitim ve Bilim Emekçileri SendikasÄ± olarak bütün sendikalarÄ±, siyasi partileri, odalarÄ± ve emekten yana bütün örgütleri asgari ücretlilerin sesi olmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.

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