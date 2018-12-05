Oyuncu Sumru Yavrucuk tiyatro sahnesinde hastanelik oldu

Oyuncu Sumru Yavrucuk, tiyatro oyunu iÃ§in sahneye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±radaÂ kendisine su diye verilen maddeyi iÃ§ince hastanelik oldu.

Oyuncu Sumru Yavrucuk, Marmaris'te tiyatro oyunu için sahneye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kendisine su diye baÅŸka bir madde verillince hastanelik oldu. Rol gereÄŸi 'su' diye yanlÄ±ÅŸlÄ±kla içtiÄŸi sÄ±vÄ±nÄ±n, araçlarda kullanÄ±lan 'AdBlue' denilen su bazlÄ± üre çözeltisi olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±

Sumru Yavrucuk, Marmaris'te "Leeanane'nin Güzellik Kraliçesi" isimli tiyatro oyunuyla seyirci karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Armutalan Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda Yavrucuk'a rol gereÄŸi su verilmesi gerekirken, baÅŸka bir madde verildi. ÅžiÅŸe içindeki sÄ±vÄ±dan birkaç yudum içtikten sonra bunun su olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden sanatçÄ±nÄ±n hemen hastaneye gittiÄŸi belirtildi.

Yavrucuk, önce antifriz denilen rol gereÄŸi 'su' diye yanlÄ±ÅŸlÄ±kla içtiÄŸi sÄ±vÄ±nÄ±n, araçlarda kullanÄ±lan 'AdBlue' denilen su bazlÄ± üre çözeltisi olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

Özel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Sumru Yavrucuk, tedavisinin ardÄ±ndan taburcu edildi. Polis olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

YAVRUCUK: TABUIRCU OLDUM

Sumru Yavrucuk sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Dün akÅŸamki oyun sÄ±rasÄ±nda, mizansen gereÄŸi içmem gereken su bardaÄŸÄ±na, yanlÄ±ÅŸlÄ±kla adblue sÄ±vÄ±sÄ± konmuÅŸ. Gerekli tedavi uygulandÄ±. Az önce taburcu oldum. Bu akÅŸam Bodrum’da oynuyorum.Benim için endiÅŸelenen herkese teÅŸekkür ederim" dedi.

Dün akÅŸamki oyun sÄ±rasÄ±nda, mizansen gereÄŸi içmem gereken su bardaÄŸÄ±na, yanlÄ±ÅŸlÄ±kla adblue sÄ±vÄ±sÄ± konmuÅŸ. Gerekli tedavi uygulandÄ±. Az önce taburcu oldum. Bu akÅŸam Bodrum’da oynuyorum.Benim için endiÅŸelenen herkese teÅŸekkür ederim. — Sumru Yavrucuk (@SumruYavrucuk) 5 AralÄ±k 2018

BELEDÄ°YE YETKÄ°LÄ°SÄ°: DEKORCULARIN HATASI

Marmaris Belediyesi BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler Müdürü Belma Karabenli UÄŸur da "Armutalan Kültür Merkezi olarak kulis hizmeti vermiyoruz. Kulis ve dekor iÅŸleri tamamen kendi ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lmaktadÄ±r. Bizler sadece eksik olunca yardÄ±mcÄ± oluyoruz. Bu yaÅŸanan üzücü olay, kendi dekorcularÄ±nÄ±n hatasÄ±. Oyunun dekorunda çok sayÄ±da yiyecek ve içecek vardÄ±. Sahneyi hazÄ±rlayanlarÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla olan bir durum. Oyuncu ile yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz görüÅŸmede de kendisi dile getirdi. YaÅŸanan bu hatadan dolayÄ± çok üzüldük. SanatçÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar ve büyük geçmiÅŸ olsun dileklerimizi sunarÄ±z" diye konuÅŸtu. (MUÄžLA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 14:18

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