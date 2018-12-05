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FotoÄŸraf: Mevlüt ÇÄ±nar
Ä°zmir'de iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan servis kaza yaptÄ±, Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var
05 AralÄ±k 2018 10:54
Ä°zmir'de Petkim iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan servis aracÄ± kaza yaptÄ±. Ä°ÅŸÃ§iler AliaÄŸa ve Bergama'daki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Ä°zmir’de sabah saat 7: 20‘de 8-16 vardiyasÄ± için Bergama’dan gelen iÅŸçiler ÇandarlÄ± AliaÄŸa arasÄ±nda kaza geçirdi.
Petkim vardiya servisi olduÄŸu öÄŸrenilen kazada yaralanan 23 iÅŸçi Bergama Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±lÄ±rken 8 iÅŸçi ise AliaÄŸa Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Bergama Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan 8 iÅŸçide bel ve boyun aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikayeti olduÄŸu ifade ediliyor. DiÄŸer iÅŸçilerin ise durumu iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.
AlÄ±nan bilgilere göre Petkim servisinin kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta geçerek karÅŸÄ±dan gelen binek araçla çarpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor. (Ä°zmir/EVRENSEL)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 11:09
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