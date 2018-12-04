Ceyhan'da tamirhanede patlama: 3 yaralÄ±

Adana'nÄ±n Ceyhan ilÃ§esinde bir tamirhane atÃ¶lyesinde patlama meydana geldi. Patlamada 3 kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Patlamayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Adana'nÄ±n Ceyhan ilçesinde bir atölyede boÅŸ etil alkol varili spiral makinesi ile kesilmek istenirken patlama meydana geldi. Patlamada baba ve oÄŸlu ile yanlarÄ±nda bulunan 1 kiÅŸi aÄŸÄ±r ÅŸekilde yaralandÄ±.

Olay, Ceyhan Sanayi Sitesi 3'ncü bloktaki tamir atölyesinde meydana geldi. Ä°ÅŸ yeri sahiplerinden Hakan Karaaslan (30) ve babasÄ± Eyüp Karaslan (66), boÅŸ bir varili spiral makinesi ile kesmek istedi. Ancak bu sÄ±rada varil büyük bir gürültüyle patladÄ±. Patlamada Hakan Karaaslan ve babasÄ± Eyüp Karaaslan ile iÅŸ yerinde bulunan Åžahin Aslan (42) aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Çevredekilerin ihbarÄ± üzerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±larÄ± Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Burada ilk müdahaleleri yapÄ±lan yaralÄ±lar, Adana Åžehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis patlamayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (Adana/DHA)

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