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Kayseri merkezli 'FETÃ–' operasyonu: 68 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
04 AralÄ±k 2018 08:00
HakkÄ±nda 'FETÃ–' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 68 kiÅŸinin yakalanmasÄ± amacÄ±yla pek Ã§ok ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Kayseri merkezli 7 ilde "FETÖ'nün askeri yapÄ±lanmasÄ±nda" yer aldÄ±klarÄ± öne sürülen 29 kiÅŸi, 13 ilde ise "Gaybubet evleri" olarak adlandÄ±rÄ±lan binalarda kaldÄ±klarÄ± öne sürülen 39 kiÅŸiye yönelik operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 08:46
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