Ankara'da iÅŸyerinde doÄŸal gaz patlamasÄ±: 7 kiÅŸi yaralandÄ±

Ankara Necatibey Caddesi'nde bir iÅŸyerinde doÄŸal gaz patlamasÄ± meydana geldi. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re 7 kiÅŸi yaralandÄ±.

Ankara Necatibey Caddesi'nde bir iÅŸyerinde doÄŸal gaz patlamasÄ± meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lardan 4'ünün çevredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 3 kiÅŸinin ise bölgeye gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince tedavilerinin gerçekleÅŸtirildiÄŸi bildirildi.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre KÄ±zÄ±lay semti Necatibey Caddesi'nde bir apartmanÄ±n üst katÄ±nda bulunan iÅŸyerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle doÄŸal gaz patlamasÄ± meydana geldi.

PatlamanÄ±n ardÄ±ndan bölgeye çok sayÄ±da ambulans ve itfaiye aracÄ± sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lardan 4'ünün çevredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

SAÄžLIK BAKANLIÄžI AÇIKLAMA YAPTI

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, patlama ile ilgili açÄ±klama yaptÄ±. PatlamanÄ±n saat 18.44'te meydana geldiÄŸi belirtilen açÄ±klamada ÅŸöyle denildi: "Ankara KÄ±zÄ±lay Necatibey’de doÄŸalgaz patlamasÄ± olayÄ±nda saat 19.18 itibariyle son durum; 7 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. YaralÄ±lardan 4’ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulanslarÄ± ile hastanelere nakledilmekte olup 3 kiÅŸiye ise yerinde müdahale edilmektedir."

HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: Yasemin KalyoncuoÄŸlu/AA

FotoÄŸraf: Yasemin KalyoncuoÄŸlu/AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 20:22

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