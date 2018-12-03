'BoÄŸaÃ§ay projesinde kamu yararÄ± yok'

Antalya Jeoloji MÃ¼hendisleri OdasÄ±, Menderes TÃ¼relâ€™in BoÄŸaÃ§ay projesinden vazgeÃ§mesini istedi: Proje ile BoÄŸaÃ§ay kirlenmeye aÃ§Ä±k hale gelecektir.

Mahir DOÄžAN

Antalya

Antalya Jeoloji Mühendisleri OdasÄ± Åžube BaÅŸkanÄ± Ali KeleÅŸ, ÅŸube binasÄ±nda bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± yaparak Menderes Türel’in BoÄŸaçay projesinden vazgeçmesi ve büyük bir yanlÄ±ÅŸtan geri dönülmesi gerektiÄŸini anlattÄ±. KeleÅŸ açÄ±klamasÄ±nda, “BoÄŸaçay projesi tüm çÄ±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile uygulanmaya devam ediyor. Proje ile BoÄŸaçay kirlenmeye açÄ±k hale gelecektir. YapÄ±lan açÄ±klamalara göre, Büyük Liman ile BoÄŸaçay arasÄ±na 400 yat kapasiteli yat limanÄ± inÅŸa edilecektir. Bunun sonucunda da KonyaaltÄ± Sahili yaklaÅŸÄ±k 1500 metre daha azalacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Üç aÅŸamalÄ± olduÄŸu belirtilen BoÄŸaçay projesinin maddi anlamda da büyük bir kayba yol açacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren KeleÅŸ, “UzmanlarÄ±n görüÅŸüne baÅŸvurulmadan, bütün çevresel yönleriyle araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p halkÄ±n onayÄ± alÄ±nmadan ortaya konan projeler geri dönülmez sorunlarÄ± beraberinde getirir. UygulanmasÄ± halinde çeÅŸitli tehlikelerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan, rant yaratmayÄ± amaçlayan ve çok yüksek maliyetler gerektiren bu çÄ±lgÄ±n projeden bir an önce vazgeçilmelidir” dedi.

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