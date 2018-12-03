Bursa'da mobilya fabrikasÄ±nda yangÄ±n: Bir iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti

Bursa'nÄ±n Ä°negÃ¶l ilÃ§esinde bir mobilya fabrikasÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n sonucu bir iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti, 2 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.

Bursa'nÄ±n Ä°negöl ilçesinde bir mobilya fabrikasÄ±nda çÄ±kan yangÄ±nda dumandan etkilenen bir iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 2 kadÄ±n iÅŸçi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasÄ±nda henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.

Çevredeki vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine Bursa'dan giden destekle birlikte çok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±nda, fabrikanÄ±n içinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen iÅŸçi Mehmet Ürek, hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Dumandan etkilenen 2 kadÄ±n iÅŸçi, 112 Acil Servis ekibince Ä°negöl Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°tfaiye ekiplerinin soÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. (AA)

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