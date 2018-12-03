GÃ¼n MatbaacÄ±lÄ±k davasÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§alÄ±ÅŸan hakkÄ±nda tahliye kararÄ±

GÃ¼nÂ MatbaacÄ±lÄ±k'Ä±n 12'si tutuklu 21 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Mahkeme Ã¼Ã§ Ã§alÄ±ÅŸan hakkÄ±nda tahliye kararÄ± verdi.

Mahkeme kararÄ±yla Tasarruf MevduatÄ± Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Gün MatbaacÄ±lÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± hakkÄ±nda aralarÄ±nda sahibi KasÄ±m Zengin’in de olduÄŸu 21 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±, Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

DuruÅŸmada sanÄ±k avukatlarÄ± savunma yaptÄ±. Musa Kaya müdafi Emrah Baran, baskÄ± makinesinde çalÄ±ÅŸmasÄ± gerekçe yapÄ±larak ‘örgüt propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±’ ileri sürülen müvekkilinin çÄ±rak olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Av. Baran, "SavcÄ± ‘yardÄ±m’ suçlamasÄ±nÄ± o kadar geniÅŸ ele almÄ±ÅŸ ki, bu gazetenin birçok yer tarafÄ±ndan daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±yor. O zaman bu gazeteyi daÄŸÄ±tanlarÄ± da soruÅŸturmaya dahil edin. Müvekkilim bir tek gazeteyi baskÄ±ya veriyor. AynÄ± makinede usta olarak çalÄ±ÅŸan 2 kiÅŸi önceki duruÅŸma tahliye edildi. Ancak, ayÄ± makinede çÄ±rak olarak çalÄ±ÅŸan benim müvekkilim 9 aydÄ±r tutuklu" dedi.

ÖNCEKÄ° TAHLÄ°YELERÄ° HATIRLATTI

Avukat Baran ayrÄ±ca 18 Eylül günü görülen son duruÅŸmada mahkeme heyetinin tutuklular Muhammed Özkan için "... sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± üzere sanÄ±ÄŸÄ±n üzerine isnat edilen örgütün karÅŸÄ± görüÅŸünde olarak bayrak ve milliyetçilikle ilgili yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu paylaÅŸÄ±mlar...", Sadettin DemirtaÅŸ için "... sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±na göre sanÄ±ÄŸÄ±n Afrin ÅŸehitleriyle ilgili paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu, ayrÄ±ca 15 Temmuz günü dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ve direniÅŸte bulunduÄŸuna iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mlarÄ±...", Özgür Bozkurt için "... sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda sanÄ±ÄŸÄ±n bayrak ve milliyetçilik durumuna iliÅŸkin sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda bulunduÄŸu..." iddialarÄ±yla tahliye kararÄ± vermesini hatÄ±rlatarak, "Sizden önceki heyet niyet ile karar verdi. SayÄ±n mahkeme sanÄ±ktan delile ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

Tutuklu ErdoÄŸan Zamur müdafi Ä°rfan Arasan da, savunmasÄ±nda yasal olarak bir iÅŸyerinde çalÄ±ÅŸan müvekkilinin tahliye edilmesini talep etti.

ÇELÄ°K: DOSYA HUKUKÄ° DEÄžÄ°LDÄ°R

Avukat Ahmet Baran Çelik ise, önceki mahkeme heyetinin sanÄ±klar hakkÄ±nda "milliyetçi", "bayrak", "15 Temmuz" gerekçeli tahliye kararlarÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu söyledi. "Mahkeme öyle bir algÄ± oluÅŸturmuÅŸ ki, burada 'Ben Türküm, ben milliyetçiyim' demelerinin önünü açmÄ±ÅŸ olursunuz. Dosya hukuki deÄŸildir" diyen Çelik, müvekkillerinin tahliye edilmesini istedi.

KILIÇ: 12 EYLÜL'DE BÄ°LE SÄ°YASÄ° GÖRÜÅžLERE BAKILMADI

Avukat Özcan KÄ±lÄ±ç da, savunmasÄ±nda önceki heyetinin ara kararÄ±na atÄ±fta bulunarak, 12 Eylül kararlarÄ±nda bile kiÅŸinin siyasi görüÅŸleri baz alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. KÄ±lÄ±ç, "Bir yÄ±ldÄ±r, iki yÄ±ldÄ±r davalarda farklÄ± bir durum var. FETÖ davalarÄ±nda özellikle, insanlar 'Türküm, hükümet yanlÄ±sÄ±yÄ±m' savunmalarÄ±nÄ± yapmaya maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±. Bugün bu yargÄ±lamada da yapÄ±lmak istenen bu" dedi.

AVUKATIN SAVUNMASI KESÄ°LDÄ°

Mahkeme baÅŸkanÄ± Kemal Selçuk YalçÄ±n’Ä±n, "KÄ±sa tutalÄ±m, talepleri alalÄ±m" diyerek savunmasÄ±na müdahale etmek istediÄŸi KÄ±lÄ±ç, "Ben matbaanÄ±n avukatÄ±yÄ±m. TutuksuzlarÄ±n avukatlarÄ±nÄ± bile sabÄ±rla dinlediniz" yanÄ±tÄ± verdi.

Ancak baÅŸkanÄ±n bir kez daha "UyarÄ±yorum, taleplerinizi alalÄ±m" demesi üzerine Av. KÄ±lÄ±ç bu kez "Söylediklerimden mi rahatsÄ±z oldunuz" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme baÅŸkanÄ± YalçÄ±n, "Son kes uyarÄ±yorum, talepleri alalÄ±m. Yoksa çÄ±karÄ±rÄ±m" dedi.

'DAÄžITIM YAY-SAT TARAFINDAN YAPILIYOR’

SavunmasÄ±na devam eden KÄ±lÄ±ç, Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin basÄ±mÄ±nÄ±n suç olarak gösterilmek istendiÄŸini belirterek, "O gazetenin devam eden bir yargÄ±lamasÄ± var. O gazete bir silah deÄŸil. O gazeteye illegal yaklaÅŸmak doÄŸru deÄŸil. Bu insanlar 'Kürt deÄŸilim' demek zorunda kaldÄ±" diye konuÅŸtu.

Bugüne kadar Gün MatbaacÄ±lÄ±k hakkÄ±nda doÄŸru dürüst dava açÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KÄ±lÄ±ç, Özgürlükçü Demokrasi gazetesine açÄ±lan soruÅŸturma ile ilgili, Gün MatbaacÄ±lÄ±k'a da dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu soruÅŸturmanÄ±n 10-15 yÄ±l kadar öncesine gittiÄŸini dile getirdi. KÄ±lÄ±ç, Polat Arslan'Ä±n daÄŸÄ±tÄ±m sorumlusu olarak gösterildiÄŸini, ancak gazetenin daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n Yay-Sat tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

ALCAN: AÄ°HS'Ä°N AYRIMCILIK YASAÄžI Ä°HLAL EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°R

Avukat Ä°lknur Alcan da müvekkili UÄŸur Selman Kelekçiler'in yaklaÅŸÄ±k bir aydÄ±r BakÄ±rköy Ruh ve Sinir HastalÄ±klarÄ± Hastanesi'nde tedavi gördüÄŸünü ve ÅŸizofreni hastasÄ± olduÄŸunu dile getirerek, "Yüzde 45 ÅŸizofreni raporu var. AyrÄ±ca bipolar hastalÄ±ÄŸÄ± var. Kendisini ÅŸu anda mehdi olarak görüyoruz" dedi. Alcan, müvekkili KasÄ±m Zengin'in ise ticaret ile uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve basÄ±mÄ± yapÄ±lan eser ve yayÄ±nlarla ilgilenmediÄŸini dile getirerek, “Burada sanÄ±klar önceki ara kararÄ± yüzünden dinini, etnik kimliÄŸini açÄ±klamak zorunda kaldÄ±. Maalesef bazÄ± meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z da bunu yaptÄ±. Bu açÄ±kça ifade özgürlüÄŸüne aykÄ±rÄ±dÄ±r. Önceki ara kararda Anayasa'nÄ±n eÅŸitlik ilkesi ve AÄ°HS'nin ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yasaÄŸÄ± ihlal edilmiÅŸtir" vurgusu yaptÄ±.

SAVCI TUTUKLULUÄžUN DEVAMINI Ä°STEDÄ°

AvukatlarÄ±n savunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iddia makamÄ± mütalaasÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. SavcÄ±, dosyadaki delil durumu, dosyanÄ±n gelmiÅŸ olduÄŸu aÅŸamayÄ± göz önüne bulundurularak, adli kontrol hükümlerin yetersiz kalacaÄŸÄ±ndan sanÄ±klar ve avukatlarÄ±n tahliye taleplerinin reddedilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise verdiÄŸi ara kararÄ±nda tutuklu sanÄ±klar, Mürsel Demir, Polat Arslan ve KazÄ±m Göçer'in tahliyelerine karar verdi.

Mahkeme heyeti diÄŸer sanÄ±klar Cemal Tunç, ErdoÄŸan Zamur, Ä°hsan SinmiÅŸ, Ä°rfan Karaca, KasÄ±m Zengin, Mahmut Abay, Mehmet Emin Sümeli ve Musa Kaya'nÄ±n ise tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi.

Mahkeme, yine BakÄ±rköy Ruh ve Sinir HastalÄ±klarÄ± Hastanesi'nde tedavi gören UÄŸur Selman Kelekçiler'in de Adli TÄ±p Kurumu’na gönderilmesine de karar verdi. DuruÅŸma, 14 Ocak 2019 tarihine ertelendi. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 17:23

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