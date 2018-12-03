HDP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ OluÃ§: AKP-MHP ittifakÄ±na kaybettirecek adÄ±mlar atÄ±lmalÄ±

HDP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Saruhan OluÃ§, partisinin yerel seÃ§im taktikleri ve hedeflerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleÅŸtirilecek olan seçimlere iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar sürüyor. AKP ve MHP, seçimlerde ittifaka gideceklerini açÄ±klarken, muhalefet partileri de ittifak çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor. AKP-MHP Cumhur Ä°ttifakÄ±nÄ± yerelde de sürdürme kararÄ± alÄ±rken, CHP, Ä°YÄ° Parti ve Saadet Partisi arasÄ±nda ise ‘iÅŸ birliÄŸi’ görüÅŸmeleri devam ediyor. 2014 yerel seçimlerinde kazandÄ±ÄŸÄ± 102 belediyeden 96’sÄ±na kayyÄ±m atanan HDP’nin seçimlerde ne yapacaÄŸÄ± sorusunu yanÄ±tlayan HDP Sözcüsü Saruhan Oluç partisinin yerel seçim hedefini “Kürt illerinde büyük kazanmak, batÄ± illerinde AKP-MHP ittifakÄ±na kaybettirmek” olarak açÄ±kladÄ±. Oluç, adaylarÄ±nÄ± seçimle belirleyeceklerini ve yerel kimi isterse onu göstereceklerini söyledi.

‘KAYYIM ATANAN BELEDÄ°YELERÄ° GERÄ° ALACAÄžIZ’

Mezopotamya AjansÄ±na konuÅŸan Oluç ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Bizim HDP olarak yerel seçimlerdeki hedefimiz, iki ayaktÄ±r. Bir tanesi Kürt illerindeki kayyÄ±m atanmÄ±ÅŸ tüm belediyeleri tekrardan geri almak. Çünkü bizim toplamda 102 belediyemiz vardÄ± ve bunlarÄ±n 96 tanesine kayyÄ±m atanmÄ±ÅŸ durumda. Bu anlamda 102 belediyemizin tamamÄ±nÄ± tekrar kazanma ve üzerine en az 30 belediye eklemektir hedefimiz. Bu, Kürt illerindeki hedefimiz. Ä°kincisi ise, AKP ile MHP koalisyonunu iktidar alanÄ±nÄ± daraltacak, bu iktidarÄ± geriletecek adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak ve bu sonuçlarÄ± elde etmektir. BildiÄŸiniz üzere Türkiye’nin batÄ±sÄ±nda HDP’nin önemli bir oy oranÄ± vardÄ±r. Özellikle Ä°stanbul, Ä°zmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Manisa, AydÄ±n, Mersin, Adana ve Hatay gibi yerlerde ciddi bir oy potansiyelimiz vardÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla buralarda oy potansiyelimizi esas itibari ile bu doÄŸrultuda deÄŸerlendirmeyi düÅŸünüyoruz. Yani AKP-MHP iktidarÄ±nÄ±n geriletileceÄŸi ve durdurulacaÄŸÄ± bir sonucun ortaya çÄ±kmasÄ±, büyük önem taÅŸÄ±maktadÄ±r. Özellikle Ä°stanbul, Mersin, Adana gibi yerlerde alÄ±nacak sonuçlar aynÄ± zamanda genel siyaset açÄ±sÄ±ndan da deÄŸiÅŸim yaratacak olan sonuçlar olacaktÄ±r. Çünkü Ä°ktidarÄ±n egemenlik alanÄ±nÄ±n daralmasÄ±, iktidarÄ±n geleceÄŸi açÄ±sÄ±ndan da önemli bir sonuç yaratacaktÄ±r. Yerel seçimlerindeki esas hedeflerimiz bunlar.”

Ä°LLA DA BÄ°R Ä°TTÄ°FAK DEMEK GEREKMEYEBÄ°LÄ°R

AKP’nin yerel seçimlerde geriletilmesi için batÄ±da mümkün olduÄŸu kadar geniÅŸ demokrasi güçlerinin ortaklaÅŸmasÄ±nÄ±n önemli olduÄŸunu belirten Oluç, “Kürt illerindeki Kürdi partilerle, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±yla görüÅŸmeler sürmektedir. Olumlu geliÅŸmeler yaÅŸanmaktadÄ±r” dedi.

Oluç, “BatÄ± için hep mümkün olduÄŸu kadar geniÅŸ bir demokrasi güçleri ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguluyoruz. Ä°lla da bir ittifak demek gerekmeyebilir. Bir ortak davranÄ±ÅŸ ve adaylarÄ±n hem belediye baÅŸkanlÄ±klarÄ±nda hem belediye meclis üyeliklerinde mümkün olduÄŸu kadar geniÅŸ bir demokrasi güçlerinin birlikte davranmanÄ±n saÄŸlanmasÄ±… AslÄ±nda AKP-MHP koalisyonu karÅŸÄ±sÄ±nda çok güçlü bir cevap olacaktÄ±r. Buna sadece yerel seçimler açÄ±sÄ±ndan bakmamak gerekir. Yerel seçimler elbette ki önemlidir ama yerel seçim sonrasÄ±nda da bu iktidar karÅŸÄ±sÄ±nda ki bu mücadelenin daha güçlü ve demokrasi güçlerinin hedefledikleri sonuçlara ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak örgütlülükte olmasÄ± için de yerel seçimleri bir vesile olarak deÄŸerlendirmek gerekir” diye konuÅŸtu.

HER TÜRLÜ HUKUKÄ° MÜCADELEYÄ° SÜRDÜRECEÄžÄ°Z

HDP’nin Önceki Dönem EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n “tutukluluÄŸunun devamÄ±na” karar verilmesine iliÅŸkin de konuÅŸan Oluç, “Tamamen politik bir karardÄ±r. Bu konuda zaten CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ‘Bizim de hamlelerimiz olacak, biz bu iÅŸi bitiririz’ demiÅŸtir. Karar bu hamlelerin sonucudur. ErdoÄŸan’Ä±n yargÄ± üzerindeki baskÄ±sÄ± ve etkisinin teÅŸhiridir. AslÄ±nda yargÄ± tamamen siyasi amaçlarla hareket ettiÄŸini bir kez daha göstermiÅŸtir. Bu karar Anayasa’nÄ±n 90’Ä±ncÄ± maddesine aykÄ±rÄ±dÄ±r. AynÄ± zamanda Türkiye’nin imzaladÄ±ÄŸÄ± AÄ°HM’nin de 46’ncÄ± maddesine aykÄ±rÄ±dÄ±r. Orada da AÄ°HM’nin kararlarÄ±nÄ±n baÄŸlayÄ±cÄ± olduÄŸu ifade edilmiÅŸtir. Bu karara karÅŸÄ± her türlü hukuki mücadeleyi sürdüreceÄŸiz” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net