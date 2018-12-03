ITUC Kongresinde tutuklu havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±

Tutuklu havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri ITUCâ€™un dÃ¼nya kongresinde gÃ¼ndeme geldi. DÃ¶rt yÄ±lda bir yapÄ±lan kongrede tutuklu iÅŸÃ§ilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istendi.

163 ülkeden yüzlerce sendikacÄ± Kopenhag’ta buluÅŸtu. 2-7 AralÄ±k arasÄ±nda düzenlenen UluslararasÄ± Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 4. Dünya Kongresi için bir araya gelen iÅŸçi temsilcileri burada iki seçim yapacak.

Kongrenin açÄ±lÄ±ÅŸ törenine Danimarka BaÅŸbakanÄ± Lars Rasmussen ve UluslararasÄ± ÇalÄ±ÅŸma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder de yer aldÄ±. ‘Ä°ÅŸçiler güçlensin, kurallar deÄŸiÅŸsin’ düsturuyla toplanan kongrede, ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow bugün, dünya genelinde iÅŸçilerin yaÅŸama ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± ortaya koyan raporunu açÄ±klÄ±yor. Kongre delegesi DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, “Hem Türkiye’de hem dünyada iÅŸçiler olaÄŸanüstü koÅŸullar altÄ±nda yaÅŸÄ±yorlar. Bir yanda taÅŸeronlaÅŸma, güvencesizlik, yetersiz ücret ve iÅŸ cinayetleri, diÄŸer yanda ekonomik kriz, savaÅŸlar ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi emekçileri tehdit ediyor. Böyle bir dönemde dünyanÄ±n dört bir yanÄ±ndan dostlarÄ±mÄ±zla yeni stratejiler belirleyeceÄŸiz” deÄŸerlendirmesi yaptÄ±.

TUTUKLU HAVALÄ°MANI Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° Ä°ÇÄ°N ÖZGÜRLÜK Ä°STENDÄ°

Kongre salonuna, tutuklu iÅŸçilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen afiÅŸler asÄ±ldÄ±. AfiÅŸlerin içeriÄŸi, Ä°ngilizce, FransÄ±zca ve Ä°spanyolca olarak anlatÄ±ldÄ±. AfiÅŸlerde, Ä°stanbul’daki yeni havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan 30 bin iÅŸçinin yetersiz iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi ve ödenmeyen ücret sorunlarÄ± dile getirildi. 4-16 Eylül’de eylem yapan iÅŸçilere ÅŸiddet kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut ile Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ yöneticilerinin de bulunduÄŸu 35 iÅŸçinin hapsedildiÄŸi anlatÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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