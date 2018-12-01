ODTÃœ'lÃ¼ Ali Baran'Ä±n hatÄ±rasÄ±na Ã§irkin saldÄ±rÄ±

ODTÃœ'de 16 KasÄ±m'da intihar eden Ali Baran GÃ¶ÄŸÃ¼ÅŸ anÄ±sÄ±na arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§izdiÄŸi portresi kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce kÄ±rmÄ±zÄ± boya ile kapatÄ±ldÄ±.

ODTÜ Biyoloji öÄŸrencisi Ali Baran GöÄŸüÅŸ, 16 KasÄ±m günü Merkez Mühendislik binasÄ±ndan atlayarak intihar etmiÅŸti. GöÄŸüÅŸ'ün hatÄ±rasÄ±nÄ± kampüste yaÅŸatmak isteyen arkadaÅŸlarÄ±, GöÄŸüÅŸ'ün ölümünün ardÄ±ndan Merkez Mühendislik binasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ duvarÄ±na arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n portresini yapmÄ±ÅŸ ve “A. Baran'a, Özlemle...” yazmÄ±ÅŸlardÄ±. GöÄŸüÅŸ'ün Merkez Mühendislik binasÄ±ndaki portresi, 30 KasÄ±m Cuma gecesi kimliÄŸi belirlenemeyen kiÅŸilerce saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Portreyi kÄ±rmÄ±zÄ± boyayla kapatan ÅŸahÄ±slarÄ±n kim olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmazken, arkadaÅŸlarÄ± GöÄŸüÅŸ'ün portresini kÄ±rmÄ±zÄ± boya ile kapatanlarÄ±n ODTÜ Ä°ç Hizmetleri AmirliÄŸi'ne baÄŸlÄ± ÅŸahÄ±slar olduÄŸunu iddia etti. (Ankara/EVRENSEL)

ODTÃœ Ã¶ÄŸrencisi Ã¶lÃ¼ bulundu, intihar ettiÄŸi iddia ediliyor

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