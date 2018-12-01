Mehmet Ãœlgerâ€™in Ã§ocuk iÅŸÃ§ileri bÃ¼yÃ¼rkenâ€¦

Volkan PEKAL

Adana

Gazeteci ve belgeselci Mehmet Ülger’in ölümünün üzerinden 1 yÄ±l geçti. 27 KasÄ±m’da hayatÄ±nÄ± kaybeden ve 1 AralÄ±k’ta topraÄŸa verilen Ülger, meslek hayatÄ±na bir çok insan hikayesi sÄ±ÄŸdÄ±rdÄ±. Ülger, 2008’den beri özellikle çocuk emeÄŸi üzerine çalÄ±ÅŸmalarÄ± ile gündeme gelmiÅŸti. 2008’de tatil için bulunduÄŸu Karadeniz bölgesinde fÄ±ndÄ±k toplayan çocuklarÄ± yÄ±llarca takip ederek “Mevsim ÇocuklarÄ±” belgeseliyle Avrupa’nÄ±n gündemine taÅŸÄ±dÄ±. Ülger’in anÄ±sÄ±na Adana’da ayakkabÄ± üretiminde çalÄ±ÅŸan çocuklarÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± 2013 yapÄ±mÄ± “Dapper in de kinderschoenen” (Çocuk AyakkabÄ±sÄ±nda Yürümek) isimli belgeselini yayÄ±nlÄ±yoruz.

FotoÄŸraf: Evrensel

Adana’da sayacÄ±larÄ±n 2012’de gerçekleÅŸtirdikleri eylemi Evrensel’den takip eden Ülger, büyük ayakkabÄ± tekellerine üretim yapÄ±lan atölyelerde havasÄ±z ortamda kimyasallarla çalÄ±ÅŸan çocuklarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± Ferhat YÄ±lmaz ve Abdullah Önen üzerinden belgeselleÅŸtirdi. Abdullah ve Ferhat bugün 17-18 yaÅŸlarÄ±nda. Ä°kisi de hala saya atölyelerinde çalÄ±ÅŸÄ±yor. Yine bir grevin ardÄ±ndan atölyelerde konuÅŸtuÄŸumuz iki gencin ortak hikayesi bugün Suriyeli mültecilerde olduÄŸu gibi savaÅŸ nedeni ile göç ettikleri Adana’da evin geçimini saÄŸlamak için evin büyük çocuÄŸu olarak kardeÅŸlerinin okumasÄ± ve evin geçimi için çalÄ±ÅŸmak zorunda olmasÄ±.

‘OKULA GÄ°DERKEN AKLIM HEP EVDEYDÄ°’

FotoÄŸraf: Evrensel

Ferhat, Ülger’le sÄ±rtÄ±nda ürettikleri sayalarÄ± taÅŸÄ±rken tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor. Eliyle Ülger’i çekiÅŸtirerek ‘Beni de çek’ dediÄŸini anlatan Ferhat, o günün hayatÄ±nÄ± tamamen deÄŸiÅŸtirmediÄŸini ama dünyada iyi insanlar olduÄŸunu görmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Belgesel Hollanda’da gösterildikten ve televizyonda haber olduktan sonra eÄŸitimine destek olmak isteyenler olmuÅŸ. O haberi aldÄ±ÄŸÄ± günü “AÄŸlasam mÄ±, gülsem mi, bilemedim” diye anlatÄ±yor. Ancak bir süre sonra Ferhat tekrar iÅŸe dönmek zorunda kalmÄ±ÅŸ. Ferhat bunun nedenlerini ÅŸu ÅŸekilde anlatÄ±yor:

“Evde sadece babam çalÄ±ÅŸÄ±yordu. AldÄ±ÄŸÄ± ücret belli. Annem bir iki sefer maddi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± dile getirdi. Bana söylemiyordu. Ama durumu görüyordum. Ev kirasÄ±nÄ± ödeyemeyecek duruma geldiÄŸimizi biliyorum. Okula gidiyordum ama aklÄ±m hep evdeydi. 6 kardeÅŸiz hepimiz birden okuyamayacaktÄ±k. Ablam ve ben çalÄ±ÅŸtÄ±k, kardeÅŸlerimiz okudu. YaÅŸamak için büyük olarak kendimi feda ettim ama piÅŸman deÄŸilim. KardeÅŸlerimizin hedefi var” dedi.

‘BÜTÜN AÄžRILARI YATAÄžA GÄ°RÄ°NCE HÄ°SSEDÄ°YORSUN’

Hem çalÄ±ÅŸÄ±p hem okumanÄ±n da zor olduÄŸunu dile getiren Ferhat, “Geç saatlere kadar çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Eve gidiyorsun. Telefonla oyalanÄ±rken annem ‘OÄŸlum yemeÄŸini ye’ derken içim geçiyor. Bütün aÄŸrÄ±larÄ± yataÄŸa girince hissediyorsun. HoÅŸ bir ÅŸey deÄŸil aslÄ±nda ama zamanla geçiyor” dedi.

‘ÇOCUKLUÄžUMU YAÅžADIM DÄ°YEMÄ°YORUM’

FotoÄŸraf: Evrensel

Abdullah’la da yine saya atölyesinde konuÅŸtuk. Abdullah’Ä±n Ülger ile ilgili aklÄ±nda kalan “Bu dünya ne kadar adaletsiz olursa olsun asla pes etme” ÅŸeklindeki sözleri. Bu sözlerin kendisine güç verdiÄŸini ifadeden Abdullah’Ä±n da hikayesi Ferhat’tan farklÄ± deÄŸil. Pamuk ÅŸeker satan babasÄ± evin tek çalÄ±ÅŸanÄ± olunca evin büyük çocuÄŸu olarak çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ. 7 kiÅŸilik aileye pamuk ÅŸekerden gelen paranÄ±n yetmediÄŸini söyleyen Abdulah, o günleri hatÄ±rlayarak “O yaÅŸta çocuÄŸun çalÄ±ÅŸmasÄ± rezillik. Bir çocuk o sorumluluÄŸu alamaz. ‘ÇocukluÄŸumu yaÅŸadÄ±m’ diyemiyorum. Çünkü ne doÄŸru dürüst sokakta oynadÄ±m. Bugün de deÄŸiÅŸen bir ÅŸey yok. Çocuklar yine çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor” dedi.

MEHMET ÜLGER’Ä°N BELGESELLERÄ°

Mevsim ÇocuklarÄ± (Türkiye’de çocuk iÅŸçi sömürüsü)

Zara’nÄ±n Mektubu

Zara

Çocuk Ellerinde beyaz altÄ±n

Çocuk AyakkabÄ±larÄ±nda Cesur

Anadolu’dan Laleler Ülkesine

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 17:41

www.evrensel.net