CIA: Selman, cinayet ekibini denetleyen danÄ±ÅŸmana 11 mesaj attÄ±

CIA, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n mesajlar iÃ§inde 'Ã¶ldÃ¼rme emrini vermiÅŸ olabileceÄŸi' yorumunda bulundu.

CIA'ya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürüldüÄŸü sÄ±ralarda gazeteciyi infaz eden ekibi denetleyen danÄ±ÅŸmanÄ±na en az 11 mesaj gönderdi. Suudi Prensin, söz konusu mesajlar içinde “öldürme emrini vermiÅŸ olabileceÄŸi” yorumunda bulunuldu. CIA'nÄ±n deÄŸerlendirmesinde, Suudi Prens'in “Onu (KaÅŸÄ±kçÄ±), Suudi Arabistan’Ä±n dÄ±ÅŸÄ±nda yemleyip, bir ÅŸeyler ayarlayabiliriz” dediÄŸi belirtildi.

Wall Street Journal’Ä±n CIA'nÄ±n gizli bir deÄŸerlendirmesine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n ekim ayÄ±nda ölümünden önceki ve sonraki saatlerde, cinayeti iÅŸleyen ekibi denetleyen çok yakÄ±n bir danÄ±ÅŸmanÄ±na en az 11 mesaj gönderdiÄŸi ve bu mesajlar arasÄ±nda "muhtemelen öldürme emrini" vermiÅŸ olabileceÄŸi ileri sürüldü.

‘YURT DIÅžINDA YEMLEYÄ°P BÄ°R ÅžEYLER AYARLAYABÄ°LÄ°RÄ°Z’

CIA'nÄ±n deÄŸerlendirmesinde, Suudi Prens'in ayrÄ±ca AÄŸustos 2017’de, yakÄ±nÄ±ndaki isimlere, KaÅŸÄ±kçÄ±’yÄ± Suudi Arabistan’a dönmeye ikna etme çabalarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olmamasÄ± halinde “Onu, Suudi Arabistan’Ä±n dÄ±ÅŸÄ±nda (yurt dÄ±ÅŸÄ±nda) yemleyip, bir ÅŸeyler ayarlayabiliriz.” dediÄŸi iddia edilerek, Veliaht Prens’in KaÅŸÄ±kçÄ± planÄ±ndan önceden haberdar olduÄŸu çÄ±karÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±.

CIA belgesine göre, Prens Muhammed tarafÄ±ndan elektronik mesajlar Suud el-Kahtani’ye gönderildi.

Kahtani’nin, KaÅŸÄ±kçÄ±’yÄ± öldüren 15 kiÅŸilik ekibi denetlediÄŸi ve aynÄ± zamanda da ekibin Ä°stanbul'daki lideriyle doÄŸrudan iletiÅŸim halinde olduÄŸu öne sürülen belgede, Muhammed bin Selman ile Kahtani arasÄ±ndaki mesajlarÄ±n içeriÄŸinin bilinmediÄŸi belirtildi. Belgede, mesajlarÄ±n hangi biçimde gönderildiÄŸi bilgisi de paylaÅŸÄ±lmadÄ±.

CIA tarafÄ±ndan yapÄ±lan gizli deÄŸerlendirmede, KaÅŸÄ±kçÄ±’yÄ± öldürmek için gönderilen Suudi ekibin, Prens Muhammed'in Kraliyet MuhafÄ±zlarÄ±ndaki en üst güvenlik birimlerince ve Kahtani'nin baÅŸÄ±nda olduÄŸu, Suudi Kraliyeti’nin basÄ±n iÅŸlerinin yürütüldüÄŸü birim içinde toplandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Belgede, söz konusu ekibin, Muhammed bin Selman’Ä±n izni olmadan operasyonu yürütmesinin çok muhtemel olmadÄ±ÄŸÄ± yorumunda bulunuldu.

2015'ten bu yana Prens Muhammed bin Selman’Ä±n, “Kahtani ve BasÄ±n Ä°ÅŸleri ve AraÅŸtÄ±rma Merkezine (CSMARC), muhaliflerini yurt içinde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda, "bazen ÅŸiddete baÅŸvurarak hedef almalarÄ±nÄ± emrettiÄŸinin” ileri sürüldüÄŸü belgede, Kahtani’nin, “2015'te diÄŸer hassas operasyonlarÄ± sürdürürken, Veliaht Prens’in iznini açÄ±kça talep ettiÄŸi” aktarÄ±ldÄ±.

Suud el-Kahtani, özellikle Veliaht Prens'in göreve gelmesiyle oluÅŸan Suudi Arabistan'Ä±n yeni politikalarÄ±nÄ± benimseyen önemli kiÅŸilerden biri olarak biliniyor.

Bir CIA sözcüsü rapor hakkÄ±nda yorum yapmayÄ± reddederken, bir Beyaz Saray yetkilisi de Beyaz Saray'Ä±n istihbarat konularÄ±nda yorum yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Suudi Arabistan BüyükelçiliÄŸi ve Kahtani’den de konuya iliÅŸkin yorum yapÄ±lmadÄ±.

NE OLMUÅžTU?

ABD yönetimi, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesiyle baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± gerekçesiyle Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'Ä±n eski baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Suud el-Kahtani ve Suudi Arabistan’Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Muhammed el-Katibi'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 17 Suudi hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Washington Post gazetesinin haberinde, CIA'in, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n verdiÄŸi sonucuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. Bin Selman'Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti konusunda önceden bilgi sahibi olduÄŸu yönündeki iddialarÄ± "hararetli bir ÅŸekilde" reddettiÄŸini dile getiren ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ise "Belki (Muhammed bin Selman) biliyordu, belki de bilmiyordu." ÅŸeklinde yorum yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Åželan eÅŸ-Åželan, KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± öldüren ekibi kurma emrini eski Ä°stihbarat BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmed el-Asiri'nin verdiÄŸini, öldürme emrinin ise ekibin baÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan verildiÄŸini söylemiÅŸti. Åželan, "KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi olayÄ±nda 5 kiÅŸinin idamÄ± istendi." ifadesini kullanmÄ±ÅŸ, ayrÄ±ca cinayetle ilgili 21 ÅŸüpheliden 11'ine suç isnat edilerek dava dosyasÄ±nÄ±n mahkemeye gönderildiÄŸini belirtmiÅŸti.

Suudi Arabistan'Ä±n 15 kiÅŸilik bir ekip göndermesine dair Åželan, ekibin KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± ülkeye dönme konusunda ikna için gönderildiÄŸini ve bu nedenle ekip oluÅŸturulduÄŸunu savunmuÅŸtu.

DiÄŸer yandan, Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz Al Suud, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ülkesinin Ä°stanbul'daki baÅŸkonsolosluk binasÄ±nda öldürülmesi üzerine üst düzey 5 kiÅŸiyi görevden aldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Bu kiÅŸiler arasÄ±nda daha önce Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä±n danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Suud Kahtani ismi öne çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Öte yandan, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi sonrasÄ± görevden alÄ±nan Kahtani'nin, Suudi katillerle internet üzerinden Skype aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iletiÅŸim halinde olduÄŸu iddia edilmiÅŸti. Suudi Arabistan istihbaratÄ±yla irtibatlÄ± olduÄŸu belirtilen kaynaklardan birinin, Kahtani'nin, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsolosluk binasÄ±nda tutulduÄŸu odaya kamera aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi ve bu baÄŸlantÄ± esnasÄ±nda Kahtani'nin KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± aÅŸaÄŸÄ±lamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve hakaretler ettiÄŸi de iddialar arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.

CEMAL KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ°

Suudi gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna girdikten sonra haber alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±.

Suudi Arabistan yönetimi, 18 gün sonra gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsoloslukta öldürüldüÄŸünü kabul etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Maktul Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik iÅŸlemleri için girdiÄŸi Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda, daha önceden yapÄ±lan planlama doÄŸrultusunda, baÅŸkonsolosluk binasÄ±na girer girmez boÄŸularak öldürülmüÅŸtür. Cesedi, yine önceden yapÄ±lan planlama doÄŸrultusunda parçalanarak yok edilmiÅŸtir." ifadesi kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

CIA, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti emrini Veliaht Prensin verdiÄŸi sonucuna ulaÅŸtÄ±

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