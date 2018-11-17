ï»¿
FotoÄŸraf: Cemal YurttaÅŸ/DHA
CIA, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti emrini Veliaht Prensin verdiÄŸi sonucuna ulaÅŸtÄ±
17 KasÄ±m 2018 02:38
CIA'in, Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n verdiÄŸi sonucuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
Washington Post gazetesi; CIA'in, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n verdiÄŸi sonucuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Üst düzey CIA yetkililerine dayandÄ±rÄ±lan habere göre; KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetindeki bu baÄŸlantÄ±, Trump yönetiminin önemli müttefiki Suudi Arabistan ile iliÅŸkilerini zora sokacak.
AyrÄ±ntÄ±lar geliyor...
(HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 KasÄ±m 2018 02:51
www.evrensel.net