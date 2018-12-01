Ä°stanbul ve Adanaâ€™da hasta tutuklular iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±: Serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n

Ä°stanbul ve Adanaâ€™da basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapan insan haklarÄ± savunucularÄ±, cezaevlerindeki hasta tutuklularÄ±n durumuna dikkat Ã§ekti.

Ä°stanbul ve Adana’da hasta tutuklularÄ±n durumuna dikkat çekmek için açÄ±klamalar düzenlendi. Ä°stanbul’da Ä°HD Åžubesinin düzenlediÄŸi açÄ±klamada Ä°brahim Akbaba'nÄ±n derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istendi. Ä°HD Adana Åžubesi ise kalbine takÄ±lÄ± cihazla aÄŸÄ±r hapishane koÅŸullarÄ±nda yaÅŸamaya çalÄ±ÅŸan Erhan Demir’in durumuna dikkat çekti.

'AÄžIR HASTA MAHPUS AKBABA SERBEST BIRAKILSIN'

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu, Galatasaray MeydanÄ±'nda düzenleyeceÄŸi 349. F oturmasÄ±nÄ± polisin engellemesi sonucu Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi'nin önünde gerçekleÅŸtirdi. Bu hafta hasta mahpus Ä°brahim Akbaba'nÄ±n durumuna dikkat çekildi.

Hasta mahpuslarÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± eylemde sÄ±k sÄ±k ‘Ä°nsan haklarÄ±yla insandÄ±r’, ‘Hasta mahpuslar serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n’ sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

BasÄ±n metnini okuyan Mehmet Acettin, hapishanelerde giderek artan hak ihlallerine dikkat çekti. Bu hafta 349. F oturmasÄ±nda aÄŸÄ±r Hasta Mahpus Ä°brahim Akbaba'nÄ±n durumunu aktaran Acettin, “10 çocuÄŸu ve 22 torunu olan Ä°brahim Akbaba Edirne F Tipi hapishanesinde tutulmaktadÄ±r. 1 yÄ±l 4 aydÄ±r tutukludur. TutuklandÄ±ktan sonra Mardin hapishanesine konulan ve 9 ay sonra mahkemeye çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ olan Ä°brahim Akbaba, mahkemeye çÄ±karÄ±lmadan ise sürgün sevk ile 6.11.2017’de ring aracÄ± ile Edirne F tipi hapishanesine getirilmiÅŸtir. 2 günlük yolculuk; ileri derecede diyabet, kalp ve katarakt hastasÄ± olan ve açÄ±k kalp ameliyatÄ± geçirmiÅŸ olan Ä°brahim Akbaba için iÅŸkenceye dönüÅŸmüÅŸtür. AyrÄ±ca 2015 yÄ±lÄ±nda felç geçirmiÅŸ olmasÄ±ndan dolayÄ± halen ellerini yeterince kullanamamakta, diÄŸer taraftan ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bacaÄŸÄ± kesilmiÅŸ ve protez kullanmaktadÄ±r” dedi.

Akbaba'nÄ±n heyet görüÅŸmesini aktaran Acettin, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Mardin 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumuna (ATK) sevki için yazÄ± yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak 3 aydÄ±r bekletildiÄŸini, jandarma yok denilerek sevkinin geciktirildiÄŸini, hastalÄ±klarÄ± nedeniyle düzenli ilaç kullanmasÄ± gerektiÄŸi halde bazÄ± hapishane doktorlarÄ±nÄ±n bu ilaçlarÄ± yazarken bazÄ±larÄ±nÄ±n da yazmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle zaman zaman tedavisinin aksadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aÄŸÄ±r tecrit uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 4 aydÄ±r sohbet, spor hakkÄ±nÄ±n kullandÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ilk geldiÄŸinde bir kez çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak sonrasÄ±nda engellendiÄŸini ve nedeni hakkÄ±nda tatmin edici bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±' belirtmiÅŸtir.”

OÄžLUNUN OLDUÄžU HAPÄ°SHANEYE SEVK EDÄ°LMÄ°YOR

Acettin “Akbaba, hastaneye, görüÅŸe ve benzeri yerlere giderken ince aramaya maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, protez bacaÄŸÄ±nÄ± çÄ±karÄ±p duyarlÄ± kapÄ±dan geçmeye zorladÄ±klarÄ±nÄ±, kemerini aldÄ±klarÄ±nÄ±, ellerini kullanamadÄ±ÄŸÄ± ve felcin etkileri nedeniyle çok zor anlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle odasÄ±ndan olabildiÄŸince az çÄ±kmaya gayret ettiÄŸini söylüyor” dedi.

GörüÅŸe gelirken bastonunu aldÄ±klarÄ±nÄ± ve bu nedenle yürümekte de zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Acettin, ÅŸunlarÄ± da söyledi:

“Akbaba bakÄ±ma ihtiyacÄ± olduÄŸu için oÄŸlunun da tutuklu olduÄŸu DiyarbakÄ±r F tipi hapishanesine sevk edilerek oÄŸluyla birlikte kalmayÄ± istediÄŸi halde sevk yapÄ±lmÄ±yor, ikiden fazla pantolon, çarÅŸaf vs izin verilmiyor, oysa ellerini kullanamadÄ±ÄŸÄ± için çamaÅŸÄ±r yÄ±kayamÄ±yor; bu nedenle kirli eÅŸyalarÄ± kullanmak zorunda kalÄ±yor.”

KALP KRÄ°ZÄ°NDE BÄ°LE GERÄ° GÖNDERÄ°LMÄ°Åž

Akbaba'nÄ±n traÅŸ ve tÄ±rnak bakÄ±mÄ±nÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Acettin, bir ay önce kriz geçirdiÄŸini ve hastaneye götürüldüÄŸünü ancak doktorun ilaç verip geri gönderdiÄŸini söyledi, protez yapÄ±lalÄ± 5 yÄ±l olduÄŸundan ve bu sürede bacaÄŸÄ±nÄ±n zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ± için protezin deÄŸiÅŸmesi gerektiÄŸini belirtti. Akbaba'nÄ±n BAÄžKUR emeklisi olmasÄ±na raÄŸmen masrafÄ±n karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Acettin, sözlerini ÅŸu biçimde sonlandÄ±rdÄ±:

“Akbaba, tedavi hakkÄ±nÄ±n engellenmesi ve oÄŸlunun bulunduÄŸu hapisahneye sevk talebinin karÅŸÄ±lanmasÄ± için yardÄ±m talebinde bulunmaktadÄ±r. Hapishenede kaldÄ±ÄŸÄ± süre içinde 25 kilo kaybetmiÅŸ, saÄŸlÄ±k durumu gün geçtikçe aÄŸÄ±rlaÅŸmaktadÄ±r. Bizler insan haklarÄ± savunucularÄ± ve hapishane komisyonu olarak Ä°brahim Akbaba nezdinde böylesi olumsuz koÅŸullarda hapishanelerde tutulmakta olan aÄŸÄ±r hasta mahpuslarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: MA

KALBÄ° DURAN HASTA CEZAEVÄ°NDE TUTULUYOR

Çukurova bölgesinde hasta mahpuslarÄ±n durumlarÄ±nÄ± izleyen Ä°HD Adana Åžubesi Hapishaneler Komisyonu bu hafta Erhan Demir için açÄ±klama yaptÄ±.

Ä°HD Adana Åžube BinasÄ±’nda yapÄ±lan açÄ±klamayÄ± okuyan Av. Zelal Demiray, Osmaniye Hapishanesi’nde bulunan ‘Brugada sendromu’ olarak isimlendirilen bir kalp hastalÄ±ÄŸÄ±na sahip Erhan Demir’in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Hasta tutsak Kemal ÖzelmalÄ±’nÄ±n tahliyesi için yapÄ±lan baÅŸvurunun reddedildiÄŸi bilgisini aktararak itiraz edeceklerini belirten Demiray, hasta tutsaklar Sise Bingöl ve Akar Ä°kbal’in durumlarÄ±na da dikkat çekti.

'CEZAEVÄ°NDE KALMA ÅžARTLARI YOK'

Demir’in hastalÄ±ÄŸÄ±ndan ötürü kalbinin zaman zaman durmakta olduÄŸunu, bu cihazdan gelen elektrikle kalbi tekrardan çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Demiray, rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± hayati tehlike yaratacak heyecan, gerginlik, yorgunluk yaÅŸamamasÄ± ve hastalÄ±ÄŸÄ±na uygun bir ÅŸekilde beslenmesi için tahliye edilmesi gerektiÄŸini söyledi. Demir’in hastalÄ±ÄŸÄ±na uygun bir tedavi görmediÄŸi ve uygun bir ÅŸekilde beslenemediÄŸi için aÅŸÄ±rÄ± kilo kaybÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Demiray, son zamanlarda cihazÄ±n kalbinden yukarÄ± doÄŸru kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek hapishane revirinde yeterli ilgi görmemekten ÅŸikayetçi olduÄŸunu ve hastaneye sevk koÅŸullarÄ± kötü olduÄŸu için tahliye dilmesi gerektiÄŸini söyledi.

'TEDAVÄ°SÄ° Ä°ÇÄ°N ÖZEL BAKIM GEREKÄ°YOR'

YargÄ±lamasÄ± devam ederken kÄ±sa bir süre tahliye edilen Demir’in askerliÄŸe alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Demiray, “Ancak askerliÄŸini yaparken sÄ±k sÄ±k kalbinin durmasÄ± nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ. Sürekli kriz geçirmesinden ötürü kendisine, ‘AskerliÄŸe elveriÅŸli deÄŸildir’ raporu verilmiÅŸtir. SaÄŸlÄ±k durumu askerliÄŸe dahi elveriÅŸli deÄŸilken, dÄ±ÅŸarÄ±dayken bile hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tedavisi için özel ilgi ve bakÄ±m gerekirken, kalbine takÄ±lÄ± cihazla aÄŸÄ±r hapishane koÅŸullarÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± sürdürmeye çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r” dedi.

'ACÄ°L ADIMLAR ATILMALI'

Hasta mahpuslarÄ±n tahliyesi için Adli TÄ±p Kurumu’nca düzenlenen ya da Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenen hastanelerin saÄŸlÄ±k kurullarÄ±nca düzenlenip ATK tarafÄ±ndan onaylanan raporlar gerektiÄŸini dile getiren Demiray, “Tüm bunlar, hasta mahpuslar açÄ±sÄ±ndan Türkiye hapishanelerinde hiçbir insani, vicdani, hukuki deÄŸerle baÄŸdaÅŸmayan aÄŸÄ±r bir insan hakkÄ± ihlalinin olduÄŸunu gözler önüne sermektedir. Bu ihlali ortadan kaldÄ±racak, çözümün önünü açacak adÄ±mlar bir hasta mahpus daha hapishanede yaÅŸamÄ±nÄ± kaybetmeden acilen atÄ±lmalÄ± ve hasta mahpuslara yönelik iÅŸlenmekte olan kötü muamele ve iÅŸkence suçuna son verilip,derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±lardÄ±r” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 15:15

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