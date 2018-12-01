Fransa'da 'SarÄ± Yelekliler'in akaryakÄ±t zammÄ± protestolarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

'SarÄ± yelekliler' adÄ± altÄ±nda Ã¶rgÃ¼tlenen akaryakÄ±t zammÄ±na karÅŸÄ± protestolar, Paris baÅŸta olmak Ã¼zere Fransa genelinde devam ediyor.

Fransa'da, akaryakÄ±t zamlarÄ± ülke genelinde protesto edilirken baÅŸkent Paris'teki ünlü Champs-Elysees Caddesi çevresinde eylem yapan "SarÄ± yeleklilere" polis göz yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve tazyikli suyla saldÄ±drÄ±.

Ä°ki haftadÄ±r hükümetin akaryakÄ±ta ek vergi koymasÄ±nÄ± protesto eden ve "SarÄ± yelekliler" adÄ± altÄ±nda yapÄ±lan eylemler, bugün baÅŸta Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te olmak üzere birçok kente yayÄ±ldÄ±.

AA'nÄ±n haberine göre, "SarÄ± yelekliler", sabahÄ±n erken saatlerinde, Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nin etrafÄ±nda toplandÄ±. Polis, Champs-Elysees Caddesi'ne girmelerine izin vermediÄŸi kitleyii daÄŸÄ±tmak için göz yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve tazyikli su kullandÄ±.

FransÄ±z basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre, Paris'teki gösteride 60 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 3'ü polis 10 kiÅŸi yaralandÄ±. Fransa Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Christophe Castaner, Champs-Elysees çevresinde bin 500 kiÅŸinin toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Champs-Elysees Caddesi'ndeki birçok restoran, kafe ve maÄŸaza kepenk indirirken, protesto nedeniyle çevredeki çok sayÄ±da cadde trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ± ve metro seferleri durduruldu.

FRANSIZLARIN YÜZDE 84'Ü DESTEKLÄ°YOR

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron bir süredir, göreve geldiÄŸi günden bu yana yürüttüÄŸü "reformlarÄ±n" ülkedeki zenginleri daha da zengin ettiÄŸi, orta ve alt gelirli insanlarÄ±n ise yaÅŸamlarÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yönünde eleÅŸtiriliyor. Fransa'da yapÄ±lan ankete göre, FransÄ±zlarÄ±n yüzde 84'ü "SarÄ± yeleklileri" destekliyor.

ÇoÄŸunlukla orta gelir grubundaki kiÅŸilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde, ÅŸu ana kadar Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iÅŸ yeri hasar gördü, ülke genelinde çok sayÄ±da akaryakÄ±t deposunun giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± tutuldu, cadde ve yollarda blokaj eylemi düzenlendi.

Eylemler nedeniyle 24 KasÄ±m'da Eyfel Kulesi ziyarete kapatÄ±lÄ±rken, polisin sert saldÄ±rÄ±sÄ± tepki çekti.

2 KÄ°ÅžÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°

Ülke genelinde yüz binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± protestolarda bugüne kadar 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 141'i güvenlik görevlisi 780 kiÅŸi yaralandÄ±, 794 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve 9 kiÅŸi hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

6 soruda 'SarÄ± Yelekliler' hareketi

FotoÄŸraf: EPA-EFE/Etienne Laurent/AA

FotoÄŸraf: EPA-EFE/Etienne Laurent/AA

FotoÄŸraf: EPA-EFE/Etienne Laurent/AA

FotoÄŸraf: EPA-EFE/Etienne Laurent/AA

FotoÄŸraf: EPA-EFE/Etienne Laurent/AA

FotoÄŸraf: EPA-EFE/Etienne Laurent/AA

EYLEM BRÜKSEL’E YAYILDI, POLÄ°S EYLEME SALDIRDI

Belçika’nÄ±n baÅŸkenti Brüksel’de “SarÄ± Yelekliler”in akaryakÄ±t zamlarÄ± ve hükümetin ekonomi politikalarÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± protestolar, AB kurumlarÄ±nÄ±n önüne yayÄ±ldÄ±. Polisin vatandaÅŸlara saldÄ±rÄ±sÄ± sert oldu. Protestolarda 60 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, protestolarÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

Sosyal medyadan yapÄ±lan çaÄŸrÄ±lar üzerine Brüksel’in çeÅŸitli noktalarÄ±nda öÄŸlen saatlerinde baÅŸlayan protestolar, AB Komisyonu ve AB Konseyi binasÄ± önünde de yapÄ±ldÄ±.

Polisin tazyikli suyla ve göz yaÅŸartÄ±cÄ± gazla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± çok sayÄ±da vatandaÅŸ, çevre caddelere daÄŸÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Abdullah AÅŸÄ±ran/AA

PROTESTO HOLLANDA'YA DA YAYILDI

Hollanda'nÄ±n Lahey kentindeki parlamento önünde "SarÄ± Yelekliler"in protestosu baÅŸladÄ±. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 16:11

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