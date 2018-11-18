Leyla GÃ¼ven'e destek iÃ§in aÃ§lÄ±k grevi yapan siyasetÃ§iler anlattÄ±

HDP Hakkari Milletvekili Leyla GÃ¼venâ€™e 2 gÃ¼nlÃ¼k destek aÃ§lÄ±k grevi gerÃ§ekleÅŸtiren siyasetÃ§iler, barÄ±ÅŸ ve huzur iÃ§in tecridin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecridin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için 8 KasÄ±m’da tutuklu bulunduÄŸu DiyarbakÄ±r E Tipi Cezaevi’nde baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu süresiz-dönüÅŸümsüz açlÄ±k grevi eylemi sürüyor. Güven’e destek olmak amacÄ±yla aralarÄ±nda siyasetçilerin olduÄŸu yurttaÅŸlar, DiyarbakÄ±r, Urfa, Van, Hakkari ve Adana’da 2 günlük açlÄ±k grevi gerçekleÅŸtirdi.

‘TECRÄ°T BARIÅž VE HUZURA HÄ°ZMET ETMÄ°YOR’

DBP BaÄŸlar Ä°lçe EÅŸ BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali Alkan, son 3 yÄ±ldÄ±r Öcalan’Ä±n aÄŸÄ±r tecrit altÄ±nda olduÄŸunu ifade eden Alkan, Kürt halkÄ± kendi arasÄ±nda birliÄŸini saÄŸlayarak tecridi kaldÄ±rabilir” dedi. AçlÄ±k grevi eyleminde olan Hatun Aslan da, Öcalan üzerindeki tecridin hukuksuz olduÄŸunu vurgulayarak, Güven’in eylemini desteklediklerini ifade etti. HDP BaÄŸlar Ä°lçe EÅŸ BaÅŸkanÄ± Necmettin Burakmak, “HalkÄ±mÄ±z birçok kez Öcalan’Ä±n siyasi irademiz olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Tecrit sistemi huzura ve barÄ±ÅŸa hizmet etmemekte. Bu nedenle Türkiye’yi yönetenler, tecrit politikasÄ±ndan derhal vazgeçmelidir. Bu talebimizi sürdüreceÄŸiz” dedi.

‘GÜVEN’Ä°N YANINDAYIZ’

Güven’e destek vermek amacÄ±yla Van ve Hakkari’de de, siyasetçiler 2 günlük açlÄ±k grevi gerçekleÅŸtirdi.

Güven’e büyük bir haksÄ±zlÄ±k edildiÄŸini belirten açlÄ±k grevindeki Yavuz AdsÄ±z, “Leyla Güven vekilimizdir. Bedenimizle, fikirlerimizle, düÅŸüncemizle Leyla Güven’e destek oluyoruz ve bu tecridi de kabul etmiyoruz” dedi.

‘HUZURSUZLUÄžU BÜTÜN HALKLAR ÇEKÄ°YOR’

Recep AktaÅŸ da, “Bizim gördüÄŸümüz huzursuzluÄŸu, zorluÄŸu, ezilmiÅŸliÄŸi diÄŸer halklar da çekiyor. Yöneticiler, birliÄŸimiz ve rahatÄ±mÄ±z için çalÄ±ÅŸmÄ±yorlar. Bu eylemin barÄ±ÅŸa ve huzura vesile olmasÄ±nÄ± diliyorum” diye konuÅŸtu.

HDP Van Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± YadiÅŸen Karabulak da, tecridin insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu belirterek, “Biz kadÄ±nlar, Güven’e destek amaçlÄ± açlÄ±k grevine girdik” dedi.

Binlerce Kürt siyasetçinin cezaevlerinde olduÄŸunu hatÄ±rlatan HDP Van Ä°l Yöneticisi Tayyip Sertkal da “Belediyelere kayyÄ±mlar atandÄ±, milletvekillerimiz tutuklandÄ±, bunlar kabul edilemez. Van halkÄ± baÅŸta olmak üzere kimse bunlarÄ± kabul etmiyor” dedi.

BaÅŸlattÄ±klarÄ± açlÄ±k grevi eylemcilerini ziyaret eden BarÄ±ÅŸ Annesi Fatma Turan da, “Vekilimiz serbest bÄ±rakÄ±lÄ±ncaya kadar bu eylemin yanÄ±ndayÄ±z. Bizler Tayyip ErdoÄŸan’dan ve bu devletten bir ÅŸey istemiyoruz. Sadece adalet arÄ±yoruz” dedi.

‘BARIÅžIN MUHATABI ÖCALAN’DIR’

HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Nuran Ä°mir, “OrtadoÄŸu’da yeni bir ÅŸekillenme isteyen güçler bölgede bunu ErdoÄŸan ve onun yönetiminin eliyle yapmak istedi. Bu nedenle baÅŸlatÄ±lan barÄ±ÅŸ süreci de yok edildi ve masa devrildi. Bunun ardÄ±ndan seçilmiÅŸler, halk iradesiyle birlikte tanÄ±nmadÄ±. Seçilenler görevlerinden alÄ±nÄ±p binlerce insanÄ±mÄ±z cezaevlerine atÄ±ldÄ±” dedi.

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, “OrtadoÄŸu’da demokratik cumhuriyetlerin, barÄ±ÅŸ ve huzurun oluÅŸmasÄ±nÄ±n adresi Ä°mralÄ±’dÄ±r, muhatap ise Öcalan’dÄ±r. Bu tecridin kÄ±rÄ±lmasÄ±nda Leyla Güven bir adÄ±m atarak ön ayak oldu. Biz de bundan sonra daha fazla etkinlikle, eylemle bunu sürdüreceÄŸiz” ifadelerini kullandÄ±.

‘AVUKATLARIYLA GÖRÜÅžTÜRÜLMELÄ°’

DBP Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Aynur Tarhan da, “Öcalan’Ä±n ailesi ve avukatlarÄ±yla derhal buluÅŸturulmasÄ±nÄ± ve bu baskÄ±nÄ±n son bulmasÄ± adÄ±na Leyla Güven’in baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu açlÄ±k grevini destekliyoruz” dedi.

Urfa’da da Güven için açlÄ±k grevi yapÄ±ldÄ±. HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Semra Güzel, “Abdullah Öcalan 2011 yÄ±lÄ±ndan beri avukatlarÄ±yla 2016 yÄ±lÄ±ndan beridir ailesiyle görüÅŸtürülmüyor. Tecridin derhal kalkmasÄ± için bizde buradan sesleniyoruz. Tecrit bir insanlÄ±k suçudur, son bulmalÄ±dÄ±r. EÄŸer bir barÄ±ÅŸ yolunun açÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorlarsa, barÄ±ÅŸÄ±n anahtarÄ± Ä°mralÄ±’dadÄ±r” dedi.

‘BARIÅž VE DEMOKRASÄ° Ä°ÇÄ°N NE GEREKÄ°YORSA YAPACAÄžIZ’

HDP Van Milletvekili Murat SarÄ±saç da, tecridin insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± bir durum olduÄŸunu kaydederek, “Öcalan’a devlet tarafÄ±ndan bugün uygulanan tecridin birçok amacÄ± ve boyutu var. Siyasi, toplumsal ve ahlaki olarak da ÅŸu an bir toplumun lideri; yani sadece bir insan haklarÄ± ihlali olarak bakabileceÄŸimiz bir durum deÄŸildir. Öcalan sadece Kürtlerin deÄŸil, OrtadoÄŸu’da da barÄ±ÅŸÄ± tesis edebilecek, barÄ±ÅŸÄ±n savunuculuÄŸunu yapacak nadir insanlardan bir tanesidir. Fakat Öcalan’Ä±n bu tutumu ve barÄ±ÅŸ için bunca mücadelesi tabi ki mevcut egemenlerin ve iktidarÄ±n iÅŸine gelmediÄŸi için sekteye uÄŸratÄ±ldÄ± ve barÄ±ÅŸ süreci onlarÄ±n deyimiyle buzdolabÄ±na kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bu noktada da barÄ±ÅŸÄ±n ve demokrasinin saÄŸlanabilmesi için ne gerekiyorsa yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtiyoruz” diye konuÅŸtu.

TALEPLER KARÅžILANMAZSA EYLEMLER SÜRECEK

HDP DiyarbakÄ±r Ä°l Örgütü binasÄ±nda açlÄ±k grevi gerçekleÅŸtiren 16 siyasetçiden biri olan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Saliha Aydeniz, deÄŸerlendirmede bulundu.

Öcalan üzerindeki tecridin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için Güven’in baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu açlÄ±k grevi eylemine iÅŸaret eden Aydeniz, “Öcalan üzerindeki mutlak tecrit kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sürece halklar üzerindeki baskÄ± sonlandÄ±rÄ±lmayacak. Tecrit kaldÄ±rÄ±lmadÄ±kça, Kürt sorunun demokratik yollar ile çözülmesi ve Türkiye’nin demokratikleÅŸmesi de mümkün deÄŸil. Leyla Güven de tecridin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için açlÄ±k grevi eylemine baÅŸladÄ±” diye konuÅŸtu.

Güven’in taleplerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± için baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu eyleme, dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla destek verdiklerini belirten Aydeniz, Güven’in taleplerin karÅŸÄ±lanmamasÄ± durumunda ise ileriki günlerde yapacaklarÄ± farklÄ± farklÄ± eylem ve etkinliklerin süreklileÅŸtirileceÄŸini vurguladÄ±.

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