Van'da 337 Ã¶ÄŸrenci yemekten zehirlendi

Van'da gÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 337 Ã¶ÄŸrenciden 33'Ã¼nÃ¼n tedavisi sÃ¼rÃ¼yor. Zehirlenmeye neyin neden olduÄŸu araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

Van'da gÄ±da zehirlenmesi ÅŸüphesiyle hastaneye baÅŸvuran Van Yüzüncü YÄ±l Üniversitesinin (YYÜ) 337 öÄŸrencisinden 304'ü taburcu edildi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, 337 öÄŸrencinin bulantÄ± ve ateÅŸ ÅŸikayetiyle kentteki farklÄ± hastanelere baÅŸvurduÄŸunu bildirdi. Bu öÄŸrencilere gÄ±da zehirlenmesi ön tanÄ±sÄ±yla gerekli müdahalenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve büyük kÄ±smÄ±nÄ±n taburcu edildiÄŸini belirten Battal, "Åžu an 33 kiÅŸi müÅŸahede altÄ±nda bulunmakta. DoktorlarÄ±mÄ±zdan aldÄ±ÄŸÄ±m bilgiye göre bunlarÄ±n da hayati tehlikesi bulunmayÄ±p ilerleyen saatlerde bu kiÅŸilerin de taburcu edileceÄŸi ÅŸeklindedir." bilgisini verdi.

FotoÄŸraf: DHA

Ä°HMAL OLUP OLMADIÄžI BÄ°LÄ°NMÄ°YOR

ÖÄŸrencilerin bazÄ±larÄ±nÄ±n ne üniversitenin merkez yemekhanesi ne de KYK yurtlarÄ±nda yemek yememesine raÄŸmen aynÄ± ÅŸikayetle hastanelere baÅŸvurduÄŸuna dikkati çeken Battal, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Durum bize intikal eder etmez bir soruÅŸturma komisyonu kurulmuÅŸ, soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. SoruÅŸturma ekibimiz çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸ olup, gerek üniversitemizin ve gerekse KYK yemekhanelerindeki yemeklerden örnekler alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. AynÄ± zamanda SaÄŸlÄ±k Ä°l MüdürlüÄŸü ve TarÄ±m Ä°l MüdürlüÄŸü ekipleri de yemeklerden örnekler almÄ±ÅŸlardÄ±r. AyrÄ±ca hastalarÄ±mÄ±zdan da biyolojik tetkikler için gerekli numuneler alÄ±nÄ±p etkenin izolasyonu için tetkikler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Her 3 kurum da incelemelerini titizlikle sürdürmektedir. Sonuçlar çÄ±kÄ±nca durum netleÅŸecek ve sorumlular hakkÄ±nda gerekli iÅŸlemler yapÄ±lacaktÄ±r. Bu konuda kimsenin en küçük ÅŸüphesi olmasÄ±n." (Van/AA)

‘ZEHÄ°RLENMENÄ°N NEDENÄ°NÄ° ARAÅžTIRIYORUZ’

Evrensel'e konuÅŸan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, gÄ±da zehirlenmesine neyin neden olduÄŸunu bilmediklerini, ayrÄ±ntÄ±lÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Battal, kendilerini asÄ±l endiÅŸelendirenin üniversite yemekhanesi ve KYK’da yemek yememesine raÄŸmen zehirlenen 10 öÄŸrencinin olduÄŸunu ifade etti.

337 öÄŸrenciden 304’ü yapÄ±lan tedavilerin ardÄ±ndan tabucu edilirken 33 öÄŸrencinin ise tedavisine devam ediliyor. Gazetemize konuÅŸan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, 337 öÄŸrencinin rahatsÄ±zlanarak hastanelere baÅŸvurduÄŸunu, bunlardan 304’ünün taburcu edildiÄŸini geriye kalan 33 öÄŸrencinin ise hayati tehlikesinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ilerleyen saatlerde tabucu edileceklerini ifade etti.

Prof. Battal, “Çok ilginç bir ÅŸey; bizde yemek yiyen var, KYK yemekhanesinde yiyen var. Åžehir’de de yiyen var. AyrÄ±ca kahvaltÄ± yiyen var. Yani olayÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ± biz de çok ciddi bir ÅŸekilde araÅŸtÄ±rÄ±yoruz” diye konuÅŸtu. Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü, TarÄ±m MüdürlüÄŸü ve üniversite olarak yemeklerden örnekler alarak laboratuardan araÅŸtÄ±racaklarÄ±nÄ± belirten Prof. Battal, kendilerini asÄ±l endiÅŸelendirenin üniversite içerisinde yer alan merkezi yemekhane ve KYK yemekhanelerinden yemek yemeyip zehirlenmiÅŸ olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Konunun ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Prof. Battal, sosyal medyada çÄ±kan yoÄŸun bakÄ±ma kaldÄ±rÄ±lan öÄŸrenciler iddiasÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hastanede boÅŸ yatak olmamasÄ±ndan kaynaklÄ± yoÄŸum bakÄ±mda tedavi edildiklerini herhangi bir problemin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°l SaÄŸlÄ±k ve TarÄ±m Ä°l MüdürlüÄŸünün bütün yemeklerden örnek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Battal, “Hem merkezi yemekhaneden hem de sulardan örnek aldÄ±k ama bizi en çok endiÅŸelendirten bizim orada yemek yemeyip de hastaneye müracaat eden 8-10 kiÅŸi var. Ama böyle bir ÅŸey varsa biz basÄ±na bildireceÄŸiz. ‘ÅžundandÄ±r’ diyeceÄŸiz.

EÄžÄ°TÄ°M-SEN OLAYIN TAKÄ°PÇÄ°SÄ° OLACAK

EÄŸitim-Sen Van Åžube sekreteri Medeni Güzel, konuyu sendika olarak araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek KYK ve YYÜ yemekhane yöneticileriyle görüÅŸtüklerini belirti. Güzel, KYK yemekhanesi taÅŸeronun kendilerinde 20’ye yakÄ±n yemek çeÅŸidinin çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve rahatsÄ±zlandÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen öÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ±n az olduÄŸunu söylediÄŸini aktararak dolaylÄ± olarak kendilerinde tabildot yemek çÄ±kmamasÄ±ndan kaynaklÄ± sorunun Üniversiteden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediklerini ifade etti. Güzel, “Merkezi yemekhane görevlileri ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmede sorunun neyden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediklerini, gerekli incelemenin devam ettiklerini söylediler” diye konuÅŸtu. AynÄ± yemekten akademik ve idari personel olarak kendilerinin de yediÄŸini ancak personelde herhangi bir saÄŸlÄ±k problemi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Güzel, üniversitede yemek yemeyip rahatsÄ±zlanan öÄŸrencilerin ciddi bir durum olduÄŸunu ve olayÄ±n takipçisi olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±. (Van/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 14:26

www.evrensel.net