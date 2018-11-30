AltÄ±n madeni bu kez Ã‡ED sÃ¼recinden kaÃ§amadÄ±

BalÄ±kesir Havran-Ä°vrindi ilÃ§eleri arasÄ±nda yapÄ±lmak istenen altÄ±n-gÃ¼mÃ¼ÅŸ madenciliÄŸi ile ilgili â€˜Ã‡ED Gereklidirâ€™ kararÄ± verildi.

Özer AKDEMÄ°R

Ä°zmir

BalÄ±kesir Havran-Ä°vrindi ilçeleri arasÄ±nda yapÄ±lmak istenen altÄ±n-gümüÅŸ madenciliÄŸi ile ilgili ‘ÇED Gereklidir’ kararÄ± verildi.

Kaz DaÄŸÄ±’nÄ±n kuzey yamaçlarÄ±nda kurÅŸun çinko madenciliÄŸi yapan CVK Åžirketi bu sefer de BalÄ±kesir’in Havran ve Ä°vrindi ilçeleri arasÄ±nda IV. Grup (AltÄ±n-GümüÅŸ-KurÅŸun-Çinko-BakÄ±r) maden ocaÄŸÄ± iÅŸletmeye soyunuyor. BalÄ±kesir Çevre Ä°l MüdürlüÄŸü’ne gönderilen ÇED baÅŸvuru dosyasÄ±nda madencilik faaliyetinin yÄ±llÄ±k 100.000 ton malzeme üretme kapasitesi olacak. Maden iÅŸletmesinde yeraltÄ± üretim yönteminin uygulanacaÄŸÄ± belirtiliyor. Bu cevherin yeraltÄ± ocaÄŸÄ±ndan patlatma yöntemi ile çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor. AlanÄ±nÄ±n tamamÄ± tarla ve ormandan oluÅŸmakta.

Ä°vrindi merkezine 16, Havran’a 15 km uzaklÄ±ktaki ruhsat alanÄ±nda, pasa döküm alanÄ±na en yakÄ±n yerleÅŸim ise Yürekli Mahallesi’ne baÄŸlÄ± 300 metre uzaklÄ±ktaki bir konut. Ruhsat alanÄ± Havran barajÄ±na ise 8.2 km mesafede bulunmakta. ÇED dosyasÄ±nda cevher çÄ±karÄ±mÄ± için yapÄ±lan patlatmalarÄ±n barajda olumsuz etki yapmayacaÄŸÄ± ileri sürülüyor.

MADENLE ERZURUM NE ALAKA!

ÇED DosyasÄ±nÄ±n en ilginç yerlerinden birisi ise faaliyetin çevresel ve kültür varlÄ±klarÄ±na olan etkilerinin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bölüm. Faaliyet alanÄ± içindeki flora-fauna ile ilgili literatür bilgilerine yer verilen dosyada alanda yer alabilecek kültür varlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili ÅŸu cümleler yer alÄ±yor: “ÇalÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda herhangi bir kültür varlÄ±ÄŸÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmasÄ± durumunda çalÄ±ÅŸmalar derhal durdurularak 2863 sayÄ±lÄ± “Kültür Ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanunu” Madde 4 (Haber Verme ZorunluluÄŸu) 6 gereÄŸince ivedilikle Erzurum Kültür VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Bölge Kurulu MüdürlüÄŸü’ne veya ilgili Müze MüdürlüÄŸü’ne haber verilecektir.” BalÄ±kesir Ä°vrin’di de gerçekleÅŸtirilen bir madencilik faaliyeti için neden Erzurum Kültür VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Bölge Kurulu MüdürlüÄŸü’ne haber verileceÄŸi sorusu, ciddiyetsiz bir ÅŸekilde hazÄ±rlanan ÇED DosyalarÄ± konusuyla da ilgili.

DERNEKTEN AÇIKLAMA

“ÇED Gereklidir” kararÄ± verilmesi Kaz DaÄŸÄ± DoÄŸal va Kültürel VarlÄ±klarÄ± Koruma DerneÄŸi tarafÄ±ndan “Müjde” olarak duyuruldu. DerneÄŸin twitter hesabÄ±ndan ÅŸu açÄ±klama yapÄ±ldÄ±; “MÜJDE! Bu kez BalÄ±kesir Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü 'Çed Gereklidir' kararÄ± verdi! 'Hayret!' demiyoruz, çünkü geçtiÄŸimiz ay derneÄŸimiz, Ege ve Marmara Belediyeler BirliÄŸi ile birlikte Teck Madencilik firmasÄ±nÄ±n HalÄ±lar ve BüyükÅŸapçÄ± AltÄ±n madenleri projeleri ile ilgili verilmiÅŸ 'ÇED Gerekli DeÄŸildir.' kararlarÄ±nÄ± dava etmiÅŸti. Esas kararÄ± merakla bekliyoruz. Ä°dare bu tür kararlarÄ±n dava edildiÄŸini görünce bu kez 'ÇED Gereklidir' dedi. Süreçten kaçamadÄ±. Åžimdi ÇED baÅŸvuru dosyasÄ± hazÄ±rlanacak, halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ± ilan edilecek. Gözümüz Ä°vrindi’deki bu yeni altÄ±n madeni projesinde olacak!”

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