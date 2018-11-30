CHP'li vekiller, THY'nin gazete ambargosunu protesto etti

FotoÄŸraf, Fatma Kaplan Hürriyet'in sosyal medya hesabÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. 

CHP'li vekiller, THY'nin gazete ambargosunu protesto etti

    • 30 KasÄ±m 2018 14:30

    CHP milletvekilleri THY uÃ§aÄŸÄ±nda ellerindeki Cumhuriyet, Evrensel, BirGÃ¼n ve SÃ¶zcÃ¼ gazeteleriyle fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±, gazete ambargosunu protesto etti

    THY uçaklarÄ±nda muhalif olarak görülen gazetelere ambargo konulmasÄ± CHP milletvekilleri Özgür Özel, Ömer Fethi Gürer ve Fatma Kaplan Hürriyet tarafÄ±ndan protesto edildi.

    Vekiller, THY uçaÄŸÄ±ndan ellerindeki Cumhuriyet, Evrensel, BirGün ve Sözcü gazeteleriyle fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±.

    Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafa, “AkÅŸamki Halk ArenasÄ± için uçaktayÄ±z. THY’nin sansürüne inat muhalif gazetelerle dayanÄ±ÅŸma uçuÅŸu” notunu yazdÄ±

    THY uçuÅŸlarÄ±nda ve havalimanlarÄ±nda bu gazetelerin daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lmÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

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