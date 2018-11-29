Ä°laÃ§ tekeli Bayer 12 bin kiÅŸiyi iÅŸten atacak

AlmanyalÄ± ilaÃ§ tekellerinden Bayer AG 12 bin kiÅŸiyi iÅŸten atacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Alman ilaç ve kimya ÅŸirketi Bayer AG, önümüzdeki günlerde yaklaÅŸÄ±k 12 bin kiÅŸiyi iÅŸten atacaÄŸÄ±nÄ± ve hayvan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bölümünü satacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Åžirket, 2017 sonu itibarÄ±yla dünyada yaklaÅŸÄ±k 100 bin istihdam saÄŸlarken, bunlarÄ±n 31 bin 620’si Almanya’da bulunuyor.

Bayer AG, ABD’li tarÄ±m ÅŸirketi Monsanto'yu 63 milyar dolara satÄ±n almasÄ±yla gündeme gelmiÅŸti.

SatÄ±n almadan sonra, 'Roundup' adlÄ± yabani ot ilacÄ±nÄ±n üreticisi Monsanto firmasÄ±, ilaç dolayÄ±sÄ±yla bir bahçÄ±vanÄ±n kansere yakalandÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle bu yÄ±lÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda 289 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmiÅŸti. Ä°laçla ilgili en az 9 bin dava açÄ±lÄ±rken Bayer, kansere yol açtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± kabul etmeyerek karara itiraz etmiÅŸti. (Berlin/AA)

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