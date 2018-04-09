FBI, Trump'ın avukatı Michael Cohen'in ofisinde arama yaptı

FBI ekipleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Michael Cohen’in ofisinde arama yaptı, pek çok dosya ve kayda el koydu.

New York Times, FBI ekiplerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Michael Cohen'in ofisinde arama yaptığını duyurdu. Cohen'in evinde arama yapan görevlilerin, pek çok dosya ve kayda el koyduğu aktarıldı.

El koyulan kayıtların, Rusya'nın, ABD'nin 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiası ve Trump'ın bir dönem ilişki yaşadığı ve konuşmaması için 130 bin dolar ödediği iddia edilen porno film oyuncusu Stormy Daniels hakkında olabileceği belirtildi.

Arama öncesinde polisin, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'den da tavsiye mektubu aldığı, ancak aramanın Rusya soruşturmasıyla doğrudan ilgili olmadığı belirtildi.

COHEN: ARAMA GEREKSİZ VE UYGUNSUZ

Michael Cohen, yapılan aramayı "Gereksiz ve uygunsuz" olarak niteledi. Cohen'in avukatı Stephen Ryan ise yapılan arama sonucunda Cohen ve Cohen'in müvekilleri arasındaki özel belgelere el konulduğunu belirtti.

Avukat Michael Cohen, 2016 ABD Başkanlık seçimleri öncesi ABD Başkanı Donald Trump ile ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels'a 130 bin dolar ödendiği iddialarının odağındaki isim olarak iddia ediliyor. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 00:20

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