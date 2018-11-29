140 kiÅŸinin Surâ€™daki â€˜acele kamulaÅŸtÄ±rmaâ€™ baÅŸvurusu AYMâ€™de

Bakanlar Kurulunun Sur iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ± 'acele kamulaÅŸtÄ±rma' kararÄ±na karÅŸÄ± 140 kiÅŸi, Anayasa Mahkemesine bireysel baÅŸvuruda bulundu.

Kentsel Sit AlanÄ± ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür MirasÄ± listesinde yer alan DiyarbakÄ±r’Ä±n tarihi Sur ilçesinde, CevatpaÅŸa, FatihpaÅŸa, DabanoÄŸlu, HasÄ±rlÄ±, Cemal YÄ±lmaz ve SavaÅŸ Mahallelerinde 2 AralÄ±k 2015’te ilan edilen sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±, 3’üncü yÄ±lÄ±nÄ± doldurdu.

Mezopotamya AjansÄ±ndan (MA) Lezgin Akdeniz’in haberine göre; Mart 2016'da çatÄ±ÅŸmalar sona ermesine raÄŸmen sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± Sur’da, 6 mahallede yÄ±kÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan Bakanlar Kurulu kararÄ±yla riskli alan ilan edilerek ilçenin yüzde 70’ine tekabül eden ve 6 bin 300 parsel, “acele kamulaÅŸtÄ±rma” kapsamÄ±na alÄ±ndÄ±. KamulaÅŸtÄ±rma kararÄ±, çatÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± mahalleleri de kapsarken, “acil kamulaÅŸtÄ±rma” kararÄ±nÄ±n iptali için kitle örgütleri, meslek odalarÄ± ve DiyarbakÄ±r Barosu, DiyarbakÄ±r Ä°dare Mahkemesine baÅŸvurdu. Ä°dare Mahkemesinin dava açÄ±lmasÄ±nÄ± reddetmesi üzerine Sur’daki mülk sahipleri, konuyu DanÄ±ÅŸtaya taÅŸÄ±dÄ±.

“Acele KamulaÅŸtÄ±rma” kararÄ±nÄ±n yürütmesinin durdurulmasÄ± ve iÅŸlemin iptali için Bakanlar Kurulunu temsilen Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± aleyhine açÄ±lan dava, DanÄ±ÅŸtay 6. Dairesince reddedildi. Ä°ptal baÅŸvurusunu inceleyen DanÄ±ÅŸtay Ä°dari Dava Daireleri Kurulu, oy çokluÄŸuyla itirazÄ± reddetti.

DanÄ±ÅŸtayÄ±n ret kararÄ±ndan sonra Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) ve Sur Platformu adÄ±na davayÄ± takip eden hukukçular, kararÄ±n yasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirterek Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel baÅŸvuruda bulundu.

AYM’nin baÅŸvuruya iliÅŸkin bir karar vermesi beklenirken, kamulaÅŸtÄ±rma davalarÄ±nÄ± ÖHP adÄ±na takip eden avukatlardan Süleyman Åžahin, Sur’da yapÄ±lmak istenenin; kent ve toplum yararÄ±na bir ihya çalÄ±ÅŸmasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Åžahin, AYM’ye taÅŸÄ±nan davanÄ±n iki yÄ±l sürebileceÄŸini ifade etti.

AYM’ye 140 bireysel baÅŸvuruda bulunduklarÄ±nÄ± dile getiren Åžahin, olumsuz sonuç aldÄ±klarÄ± takdirde davayÄ± Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesine (AÄ°HM) taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± kaydetti. Åžahin, Konunun taÅŸÄ±nmasÄ± durumunda AÄ°HM’nin Türkiye’yi mahkum edeceÄŸini ifade etti.

Mahkemelerin ret kararlarÄ±nÄ±n, mülkiyet hakkÄ±nÄ± koruma altÄ±na alan Anayasa’ya, 2942 sayÄ±lÄ± KamulaÅŸtÄ±rma Kanunu’na ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’ne (AÄ°HS) açÄ±kça aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ifade eden Åžahin, yurttaÅŸlarÄ±n mülkiyet hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini ve kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ±nÄ±n tarihi ilçenin demografik yapÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine dönük olduÄŸunu söyledi.

Çevre Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± bünyesinde kurulan uzlaÅŸma komisyonu ile uzlaÅŸmayan Sur sakinlerinin sabretmesi gerektiÄŸini, davayÄ± mutlaka kazanacaklarÄ±nÄ± belirten Åžahin, komisyonla uzlaÅŸan ve belgeleri imzalayan yurttaÅŸlarÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± davalardan ise olumlu bir sonuç çÄ±kmayacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

Sur iÃ§in alÄ±nan â€˜KamulaÅŸtÄ±rmaâ€™ kararÄ±na yapÄ±lan itiraza ret

Surâ€™daki â€˜acele kamulaÅŸtÄ±rmaâ€™ AÄ°HMâ€™ye taÅŸÄ±ndÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 16:38

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