Surâ€™daki â€˜acele kamulaÅŸtÄ±rmaâ€™ AÄ°HMâ€™ye taÅŸÄ±ndÄ±

'Acele kamulaÅŸtÄ±rma' kararÄ± verilen Sur ve YeniÅŸehir ilÃ§elerindeki 15 mahalle iÃ§in baÅŸvurular sonuÃ§suz kalÄ±nca AÄ°HM'e gidildi.

Bakanlar Kurulunun DiyarbakÄ±r Sur ilçesinde 2016 yÄ±lÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± “acele kamulaÅŸtÄ±rma” kararÄ± nedeniyle evi kamulaÅŸtÄ±rÄ±lan Halit Ölmez, kararÄ±n iptal edilmesi için yaptÄ±ÄŸÄ± bütün baÅŸvurularÄ±n sonuçsuz kalmasÄ± üzerine AÄ°HM’ye gitti.

Bakanlar Kurulunun 2012 yÄ±lÄ±nda “riskli alan” ilan edip, 21 Mart 2016’da Resmi Gazete’de yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kararla DiyarbakÄ±r’Ä±n Sur ve YeniÅŸehir ilçelerine baÄŸlÄ± 15 mahalledeki 6 bin 300 parsel için “acele kamulaÅŸtÄ±rma” kararÄ± vermiÅŸti. “Acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lan” Sur’daki evi, Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan tescillenen ve restorasyon projesi onaylanan Halit Ölmez isimli yurttaÅŸ, Bakanlar Kurulunca alÄ±nan “acele kamulaÅŸtÄ±rma” kararÄ± ÅŸartlarÄ±nÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± ve hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasÄ± ve iÅŸlemin iptali için Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± aleyhine DanÄ±ÅŸtaya dava açmÄ±ÅŸtÄ±. DanÄ±ÅŸtay, Bakanlar Kurulunun kararÄ±nda “Hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±k bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±” ileri sürerek davayÄ± reddetti. Bunun üzerine Halit Ölmez, kasÄ±m 2017’de Anayasa Mahkemesine (AYM) yaptÄ±ÄŸÄ± bireysel baÅŸvuruda, yasaya aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde alÄ±nan kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ± nedeniyle mülkiyet hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini belirti. BaÅŸvuruyu reddeden AYM, kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ±nÄ±n “Yasal mevzuata uygun ve meÅŸru bir amaca yönelik olduÄŸu, mülkiyet hakkÄ±na yönelik bir ihlalin olmadÄ±ÄŸÄ±”nÄ± savunmuÅŸtu.

Ä°ç hukuk yollarÄ±nÄ±n tükenmesi üzerine Halit Ölmez, davayÄ± AvukatÄ± Rona Sidar Ölmez aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesine (AÄ°HM) taÅŸÄ±dÄ±.

MÜLKÄ°YET HAKKININ KISITLANMASI AÄ°HS’YE AYKIRI

Bakanlar Kurulunun Sur için aldÄ±ÄŸÄ± acele kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ±nÄ±n hukuka, yasaya ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesinin (AÄ°HS) Ek Protokol’ün 1’inci maddesine aykÄ±rÄ± olduÄŸuna iÅŸaret edilen baÅŸvuruda, “Tüm bu hususlar birlikte deÄŸerlendirildiÄŸinde ortada hiçbir makul ve haklÄ± bir sebep yokken, mülkiyet hakkÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ±nÄ± gerektirecek üstün kamu yararÄ±ndan bahsedilemezken, 6306 sayÄ±lÄ± Kanun kapsamÄ±nda acele kamulaÅŸtÄ±rma yolunun istisnai bir durum olduÄŸu ve yasada açÄ±kça belirtilen haller dÄ±ÅŸÄ±nda uygulanamayacaÄŸÄ± hüküm altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸken bizzat devlet eliyle özel mülkiyet hakkÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ± Anayasa’ya aykÄ±rÄ± olduÄŸu gibi Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’ne de aykÄ±rÄ±dÄ±r. Bu durumda açÄ±kça dayanaktan yoksun iÅŸlemin iptaline karar verilmesi ve müvekkilimin uÄŸradÄ±ÄŸÄ± maddi ve manevi zararÄ±n tazmini gerekmektedir” diye konuÅŸtu.

‘AÄ°HM’NÄ°N KARARI ÖRNEK OLACAK’

Konuya iliÅŸkin Mezopotamya AjansÄ±na konuÅŸan Av. Rona Sidar Ölmez, müvekkilinin Sur’da bulunan evinin kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bütün itirazlarÄ±n reddedilmesi nedeniyle iç hukuk yollarÄ± tükendiÄŸi için AÄ°HM’ye baÅŸvurduklarÄ±nÄ± ifade etti. Ölmez, “Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesinin siyasi konjonktüre göre deÄŸil, hukukun üstünlüÄŸüne göre bir karar vereceÄŸini ve müvekkilim nezdinde, aynÄ± konuda ileride yapÄ±lmasÄ± muhtemel olan diÄŸer baÅŸvurular açÄ±sÄ±ndan da örnek karar teÅŸkil edecek nitelikte bir karar vereceÄŸini umut ediyorum. Aksi halde, dünyada benzeri görülmemiÅŸ ÅŸekilde, bir ilçenin tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± yasal bir zÄ±rha kavuÅŸmuÅŸ olacaktÄ±r” dedi. (DÄ°YARBAKIR)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 18:26

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