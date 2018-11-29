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FotoÄŸraf: DHA
Mobilya fabrikasÄ±nda iÅŸ cinayeti: 2 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼, 1 iÅŸÃ§i aÄŸÄ±r yaralandÄ±
29 KasÄ±m 2018 15:29
Bursa Ä°negÃ¶lâ€™de TID dorsesine malzeme yÃ¼klenirken konteyner devrildi. Konteyner aldÄ±nda kalan 2 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybederken 1 iÅŸÃ§i aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
Bursa'nÄ±n Ä°negöl ilçesinde, mobilya fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan 3 iÅŸçi, malzeme yükledikleri sÄ±rada TIR dorsesinden devrilen konteynerin altÄ±nda kaldÄ±. 2 iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybederken 1 iÅŸçi aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
Olay öÄŸle saatlerde Ä°negöl ilçesi Yenice Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasÄ±nda meydana geldi. Fabrikada çalÄ±ÅŸan 3 iÅŸçi, mobilya yükledikleri sÄ±rada, TIR dorsesinden devrilen konteynerin altÄ±nda kaldÄ±. Ä°ÅŸçilerden biri fabrika çalÄ±ÅŸanlarÄ± ve itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±lÄ±rken, 2 iÅŸçi olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. AÄŸÄ±r yaralÄ± iÅŸçi, Ä°negöl Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)
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