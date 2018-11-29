Maden arama tehdidi altÄ±nda olan DedegÃ¶l DaÄŸÄ± kurtuldu

TÃ¼rkiye'nin en Ã¶nemli uzun duvar tÄ±rmanÄ±ÅŸ rotalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu DedegÃ¶l DaÄŸlarÄ±, KÄ±zÄ±ldaÄŸ Milli ParkÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisine alÄ±ndÄ±.

Türkiye’nin en önemli uzun duvar tÄ±rmanÄ±ÅŸ rotalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Dedegöl DaÄŸlarÄ±, KÄ±zÄ±ldaÄŸ Milli ParkÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisine dahil edildi. Maden arama tehdidi altÄ±nda olan Dedegöl DaÄŸlarÄ±nda, dünyaca tanÄ±nan tÄ±rmanÄ±ÅŸ bölgesi ve Türkiye’nin en derin dördüncü maÄŸarasÄ± bulunuyor. Bu bölgenin kurtulmasÄ± için uzun süredir uÄŸraÅŸ veren sporcular bölgenin KÄ±zÄ±ldaÄŸ Milli ParkÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisine dahil edilmesiyle çok önemli bir zafere imza attÄ±.

Türkiye’nin en önemli uzun duvar tÄ±rmanÄ±ÅŸ rotalarÄ±nÄ±n ve maÄŸaralarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Dedegöl DaÄŸlarÄ± ile KuzukulaÄŸÄ± YaylasÄ± tÄ±rmanÄ±ÅŸ bölgesine maden arama ruhsatÄ± verilmiÅŸ, bu durum özellikle doÄŸa sporcularÄ±nÄ±n büyük tepkisini çekmiÅŸti. Madencilik ve taÅŸ ocaÄŸÄ± faaliyetleri, sportif faaliyetleri ve sürdürülebilir turizmi bitireceÄŸi gibi hayvancÄ±lÄ±k, tarÄ±m gibi yaÅŸamsal döngülere de zarar verecekti.

FotoÄŸraf: Öztürk KayÄ±kcÄ±/Yaman ÖzakÄ±n

SPORCULARIN ISRARLI TAKÄ°BÄ° KURTARDI

Dedegöl DaÄŸÄ±’nÄ±n KÄ±zÄ±ldaÄŸ Milli ParkÄ±’na dahil edilmesi talebiyle ilk olarak Kaya TÄ±rmanÄ±ÅŸ Antrenörleri Mustafa KalaycÄ± ve Öztürk KayÄ±kcÄ± ile Kaya TÄ±rmanÄ±ÅŸ EÄŸitmeni GüneÅŸ Ergüden birçok resmi giriÅŸimde bulundu. Bu faaliyetlerin doÄŸa sporcularÄ± arasÄ±nda duyulmasÄ±yla birçok dernek ve sivil toplum örgütü de harekete geçti. KuzukulaÄŸÄ± YaylasÄ±’nda, yüzlerce insanÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± doÄŸa sporlarÄ± festivali düzenlendi. SporcularÄ±n Ä±srarlÄ± takibi üzerine DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Genel MüdürlüÄŸü, Hassas Alanlar Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Etüt Envanter ve MaÄŸara ÇalÄ±ÅŸma Grubu; kaynak deÄŸerleri açÄ±sÄ±ndan korunmasÄ± gereken bu alanlarÄ±n milli park sÄ±nÄ±rÄ±na alÄ±nmasÄ± için harekete geçti. Kaya tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ± parkurlarÄ±nÄ±, su havzalarÄ±nÄ± besleyen kaynaklarÄ±, anÄ±t aÄŸaçlarÄ± içine alan, önemli biyolojik çeÅŸitliliÄŸe sahip olan ve peyzaj bütünlüÄŸü korunmasÄ± gereken KuzukulaÄŸÄ± YaylasÄ± ile Yaka Kanyonu ve Dedegöl DaÄŸÄ±’nÄ±n bir bölümünü kapsayan yaklaÅŸÄ±k otuz beÅŸ bin hektarlÄ±k alanla ilgili hazÄ±rlanan kapsamlÄ± envanter raporu, Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na iletildi.

FotoÄŸraf: Öztürk KayÄ±kcÄ±/Yaman ÖzakÄ±n

GERÄ° DÖNÜÅžÜ OLMAYACAK TAHRÄ°BATTAN KURTULDU

Türkiye’nin en önemli doÄŸal varlÄ±klarÄ±ndan olan Dedegöl DaÄŸÄ±’nÄ±n tamamÄ± 27 KasÄ±m 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayÄ±mlanan 378 numaralÄ± karar ile KÄ±zÄ±ldaÄŸ Milli ParkÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisine dahil edildi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinin yayÄ±mlanmasÄ±yla, bir süredir taÅŸ ocaÄŸÄ± ve maden tehdidi altÄ±ndaki bölge geri dönülemeyecek tahribattan kurtulmuÅŸ oldu.

FotoÄŸraf: Öztürk KayÄ±kcÄ±/Yaman ÖzakÄ±n

ULUSLARARASI STANDARTLARDA BÄ°RÇOK TIRMANIÅž ROTASI

2000’li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda kaya tÄ±rmanÄ±ÅŸ rotalarÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± ile tanÄ±nmaya baÅŸlayan Dedegöl DaÄŸlarÄ± ve KuzukulaÄŸÄ± YaylasÄ±, zamanla sadece Türkiye’nin deÄŸil, dünyanÄ±n da en çok bilinen doÄŸa sporlarÄ± merkezlerinden biri haline geldi. Yerli ve yabancÄ± ekiplerin ortaklaÅŸa yürüttüÄŸü çalÄ±ÅŸmalar neticesinde Türkiye’nin en derin dördüncü maÄŸarasÄ± Kuyukule de, bölgede ortaya çÄ±karÄ±ldÄ±. Bu maÄŸara, üniversite kulüpleri ve MaÄŸara AraÅŸtÄ±rma DerneÄŸi tarafÄ±ndan tescillendi. KuzukulaÄŸÄ± YaylasÄ± ve civarÄ± yÄ±l içinde dört mevsim boyunca binlerce doÄŸa sporcusu, kaya tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ±, uzun duvar tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ±, sportif kaya tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ±, daÄŸcÄ±lÄ±k, tur kayaÄŸÄ±, kampçÄ±lÄ±k, doÄŸa yürüyüÅŸü, bisiklet ve motocross için kullanÄ±yor. Önemli uzun duvar tÄ±rmanÄ±ÅŸ rotalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bölgenin sahip olduÄŸu kaya tÄ±rmanÄ±ÅŸ ve doÄŸa sporlarÄ± potansiyeli sÄ±nÄ±rsÄ±z. Yerli ve yabancÄ± rota açÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan uluslararasÄ± standartlarda meydana getirilen, uzunluklarÄ± 20 ila 600 metre arasÄ±nda deÄŸiÅŸen tÄ±rmanÄ±ÅŸ rotalarÄ±n sayÄ±sÄ± her geçen yÄ±l artÄ±yor. Birçok endemik bitki türüne de ev sahipliÄŸi yapan bölge, çok sayÄ±da yürüyüÅŸ rotasÄ±na sahip. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net