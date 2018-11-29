FotoÄŸraflar Facebook'tan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.
GÃ¼rcistan'a kaÃ§an Galip Ã–ztÃ¼rk oy kullanÄ±rken fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±
Hapis cezasÄ± verildiÄŸi gÃ¼n yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§an Metro Holding'in sahibi Galip Ã–ztÃ¼rk, GÃ¼rcistanâ€™da oy kullandÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±: Ä°stikrar devam etsin
Ä°stanbul AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinin, 'müebbet hapis cezasÄ±nÄ±n infazÄ±nÄ±n devamÄ±na' karar verdiÄŸi gün Gürcistan'a kaçan Metro Holding patronu Galip Öztürk sosyal medyasÄ±ndan Gürcistan'da oy kullandÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±: Ä°stikrar devam etsin, Gürcistan büyüsün. Gürcistan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için oyumu kullandÄ±m.
22 yÄ±l önce iÅŸlenen bir cinayete iliÅŸkin davada 'cinayetin azmettiricisi' idddiasÄ±yla müebbet hapis cezasÄ± alan Metro Holding'in patronu Galip Öztürk'e 2 yÄ±l önce infazÄ±n durdurulmasÄ± kararÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Ceza Genel Kurulu, Öztürk hakkÄ±nda verilen müebbet hapis cezasÄ±nÄ±n yerinde olduÄŸuna hükmetti. YargÄ±tay Ceza Kurulu, Öztürk hakkÄ±nda 11 Ekim'de verilen müebbet hapis cezasÄ±nÄ±n infazÄ±na karar verdi. HakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±kmayan Galip Öztürk ise aynÄ± gün Gürcistan'a kaçtÄ±.
Galip Öztürk, dün br fotoÄŸraf paylaÅŸarak, Gürcistan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti, “Ä°stikrar devam etsin, Gürcistan büyüsün. Gürcistan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için oyumu kullandÄ±m" notunu yazdÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
Metro Holding'in sahibi Galip Ã–ztÃ¼rk ceza aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±