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Metro Holding'in sahibi Galip Ã–ztÃ¼rk ceza aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±
Galip Ã–ztÃ¼rkâ€™e bir cinayete iliÅŸkin davada mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi. Ã–ztÃ¼rkâ€™Ã¼n karar verildiÄŸi gÃ¼n yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
Metro Holding'in sahibi Galip Öztürk hakkÄ±ndaki müebbet hapis cezasÄ± YargÄ±tay tarafÄ±ndan onandÄ±. Öztürk'ün, kararÄ±n verildiÄŸi gün yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
22 yÄ±l önce iÅŸlenen bir cinayete iliÅŸkin davada 'cinayetin azmettiricisi' idddiasÄ±yla müebbet hapis cezasÄ± alan Metro Holding'in patronu Galip Öztürk'e 2 yÄ±l önce infazÄ±n durdurulmasÄ± kararÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre YargÄ±tay Ceza Kurulu, Öztürk hakkÄ±nda 11 Ekim'de verilen müebbet hapis cezasÄ±nÄ±n infazÄ±na karar verdi.
28 Eylül 1996'daki cinayet ve dava süreçlerine iliÅŸkin bilgilerin verildiÄŸi haberde, henüz hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±kmayan Galip Öztürk'ün YargÄ±tay kararÄ±nÄ±n verildiÄŸi gün yurt dÄ±ÅŸÄ±na gittiÄŸinin belirtildiÄŸi kaydedildi.Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 09:48