Kosta Rikaâ€™da eÅŸcinsel evlilikler yasallaÅŸtÄ±

Kosta Rika Anayasa Mahkemesi, Ã¼lkede 2020 MayÄ±s'tan itibaren uygulanabilecek olan eÅŸcinsel evliliÄŸini yasallaÅŸtÄ±rdÄ±.

Kosta Rika’nÄ±n resmi gazetesi ve YargÄ± Bülteni La Gaceta yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± son bültende aynÄ± cinsiyetten olan partnerlerin, 26 MayÄ±s 2020 tarihinden itibaren yasal olarak evlenebileceÄŸini duyurdu.

Kosta Rika'da nisan ayÄ±nda yapÄ±lan seçimlerde, YurttaÅŸ Hareketi Partisi'nin adayÄ± Carlos Alvarado yüzde 95'i sayÄ±lan oylarÄ±n yüzde 60,8'ini almÄ±ÅŸtÄ±.

Alvarado seçim kampanyasÄ±nda eÅŸcinsel evlilikleri savunmuÅŸ, yasallaÅŸtÄ±rma sözü vermiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

www.evrensel.net