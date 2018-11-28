Hessen BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼, Åžebnem Korur FincancÄ±'ya verildi

TÃ¼rkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± BaÅŸkanÄ± ve Evrensel yazarÄ± Prof. Dr. Åžebnem Korur FincancÄ±, Hessen BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ Almanya'da dÃ¼zenlenen tÃ¶rende aldÄ±.

Hessen BarÄ±ÅŸ Ödülü, Almanya’da düzenlenen törenle Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± (TÄ°HV) BaÅŸkanÄ± ve Evrensel YazarÄ± Prof. Dr. Åžebnem Korur FincancÄ±’ya verildi.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Hessen BarÄ±ÅŸ Ödülü’ne layÄ±k görülen TÄ°HV BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžebnem Korur FincancÄ±, Almanya’nÄ±n Wiesbaden kentinde düzenlenen törenle ödülünü aldÄ±.

Törende konuÅŸan Hessen Eyalet Meclisi BaÅŸkanÄ± Norbert Kartmann, “Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± ile birlikte iÅŸkenceyi belgeleyen ve iÅŸkence maÄŸdurlarÄ±na yardÄ±mcÄ± olan bir kadÄ±na saygÄ±larÄ±mÄ±zÄ± sunuyoruz” dedi.

Ödül töreninde konuÅŸan FincancÄ±, ödülün ‘insan haklarÄ±yla uÄŸraÅŸan insanlar için önemli bir iÅŸaret’ olduÄŸunu söyledi.

Hessen Eyalet BaÅŸbakanÄ± Volker Bouffier de BirleÅŸmiÅŸ Milletler’in iÅŸkencenin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve belgelenmesi hakkÄ±nda ilk uluslararasÄ± kÄ±lavuzu olma niteliÄŸi taÅŸÄ±yan Ä°stanbul Protokolü’nün hazÄ±rlanmasÄ±nÄ±n FincancÄ±’nÄ±n çabalarÄ± sonucunda mümkün olabildiÄŸini belirtti.

Alman Protestan Kilisesi Konseyi eski BaÅŸkanÄ± Wolfgang Huber ise FincancÄ±’nÄ±n ‘toplumsal sorumluluk taÅŸÄ±yan bir tÄ±p için parlak bir örnek’ olduÄŸunu dile getirdi. Huber, FincancÄ±’nÄ±n profesyonelliÄŸini, gönüllülüÄŸünü, cesaretini ÅŸiddeti engellemek, insan onurunu korumak ve barÄ±ÅŸÄ± desteklemek için ortaya koyduÄŸunu söyledi.

AdÄ±nÄ± Sosyal Demokrat Partili eski bir Hessen eyalet baÅŸbakanÄ±ndan alan Albert Osswald DerneÄŸi tarafÄ±ndan 1994 yÄ±lÄ±nda verilmeye baÅŸlanan Hessen BarÄ±ÅŸ Ödülü, 25 bin euroluk para ödülü içeriyor. Geçen yÄ±l BirleÅŸmiÅŸ Milletler eski SavaÅŸ SuçlarÄ± Mahkemesi BaÅŸsavcÄ±sÄ± Carla Del Ponte, 2016 yÄ±lÄ±nda da AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Güvenlik PolitikasÄ± Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ödüle layÄ±k görülen isimler olmuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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